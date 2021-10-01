Офис защиты бизнеса при МВД: нужен ли Украине новый правоохранительный орган

В МВД заработал Офис защиты бизнеса, главной целью которого названы: противодействие рейдерству; борьба с коррупцией и злоупотреблениями в отношении бизнеса в структурах МВД; детенизация рынка табака, спирта и топлива (сейчас государство ежегодно недополучает десятки миллиардов гривен); помощь Государственной таможенной службе и другим правоохранительным органам в борьбе с контрабандой (украинский бюджет недополучает, по разным оценкам, от 100 до 150 млрд гривен ежегодно); борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.

Офис защиты бизнеса при МВД - фото из открытых источников

Офис по вопросам защиты бизнеса будет создан как структурное подразделение МВД. Возглавит его Антон Геращенко, советник министра МВД Дениса Монастырского (был им же при Арсене Авакове).

Эксперты оценили для портала "Комментарии" данную инициативу.

Эта структура при МВД просто дублирует функции БЭБ и ГБР

Бизнес-вумен, совладелица киевского Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева призналась, что почитав анонс о работе Офиса по вопросам защиты бизнеса (как структурном подразделении МВД), не поняла – для чего у нас тогда создавалось Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственное бюро расследований (ГБР).

"Эта структура при МВД просто дублирует их функции, – отмечает Олеся Остафиева. – Я считаю, что всегда должен быть один ответственный. И поддерживаю народную мудрость, что у семи нянек – дитя без глаза".

Олеся Остафиева напоминает, что на БЭБ и ГБР выделяются существенные деньги из бюджета. И совершенно непонятно, зачем параллелить эти функции еще одним органом.

То, что в МВД создается такой департамент, и возглавляет его Антон Геращенко — идеальная конструкция

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин отмечает:

"С Антоном Геращенко мы являемся сооснователями аналитического центра "Украинский институт будущего". И я его знаю с практической, государственной стороны достаточно давно. Знаю всю его историю работы в МВД. Антон – один из немногих людей в государственной системе, который системно помогает бороться с беспределом власти. Я знаю десятки кейсов, которые благодаря его вмешательству помогли людям сохранить бизнесы от рейдерства, от каких-то негативных вещей. По сути, он и раньше неоднократно помогал. У бизнеса есть четкое понимание, что не так много в этой стране точек поддержки, которые могут быть полезными бизнесу. И то, что в МВД создается такой департамент, и возглавляет его Антон Геращенко, я считаю идеальной конструкцией. И его репутация, и тот опыт, который у него есть, и потребности экономики тут совпадают".

Отвечая критикам, которые считают, что данная структура при МВД имеет параллельные функции с ГБР и БЭБ, Анатолий Амелин отметил, что речь всё же о немного другом фунционале.

"Давайте будем откровенными. Есть масса злоупотреблений в самом МВД. И пока дело дойдет до ГБР, может пройти даже год. Тогда как внутри самой организации, используя, к примеру, инструмент внутреннего контроля, наводить порядок, налаживать бизнес-процессы намного быстрее, – поясняет Анатолий Амелин. – Это разные уровни, скажем так, реагирования на ситуацию. Более быстрый путь решения проблемы, чем с помощью ГБР".

Всё направлено на то, чтобы все вопросы решались в ручном режиме

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" со скепсисом отнесся к созданию при МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса.

"Любое создание неких специализированных подразделений, как та же "антирейдерская комиссия", свидетельствует, на мой взгляд, лишь о желании вместо соблюдения законов – в ручном режиме регулировать все эти вопросы, – отмечает эксперт. – Общеуголовные преступления – препятствование работе бизнеса, подделка документов, захват имущества – всё есть в Уголовном кодексе. Просто это всё нужно надлежащим образом расследовать".

По мнению Ростислава Кравца, создавать некие спецподразделения с какими-то спецполономочиями, предоставлять им какие-то спецразрешения – лишь от неумения или нежелания работать.

"Подчеркиваю, всё направлено на то, чтобы все вопросы решались в ручном режиме. А когда это делается так, уровень коррупции вырастает в десятки, если не тысячи раз, – акцентирует эксперт. – Поэтому я считаю, что само заявление о создании подобного органа говорит о желании МВД на этом заработать и в ручном режиме кому-то запрещать, а кому-то разрешать захватывать предприятия".

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