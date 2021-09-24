Как новые карантинные ограничения отразятся на экономике, бизнесе и жизни украинцев: мнения экспертов

В Украине усилили карантинные ограничения и ввели ряд новых правил. Например, влaдeльцaм бизнeca пpeдлaгaeтcя двa вapиaнтa paбoты: Paбoтaть бeз дoпoлнитeльныx oгpaничeний, нo для этoгo 80% пepcoнaлa и вce пoceтитeли дoлжны имeть "жeлтый" кoвид-cepтификaт, yдocтoвepяющий пoлyчeниe oднoй дoзы вaкцины, oтpицaтeльный ПЦP-тecт, кoтopый дeйcтвyeт нa пpoтяжeнии 72 -x чacoв. Пpoвepять нaличиe cepтификaтoв и тecтoв пpeдпpинимaтeли дoлжны caмocтoятeльнo.

Как новые карантинные ограничения отразятся на экономике, бизнесе и жизни украинцев - фото из открытых источников

Как усиление карантинных ограничений, которое вновь началось в Украине, может отразиться на потребительских настроениях, на продажах, на бизнесе, на экономике? Эксперты ответили изданию "Комментарии" на эти вопросы, а также оценили реакцию бизнеса на нововведения.

В таких условиях экономика не может иметь шансы на развитие

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат считает, что вялая реакция бизнес сообщества на переход страны в "желтую зону" и введение новых ограничений, показывает то, что украинский бизнес устал.

"Предприниматели выдохлись от череды негативных изменений, давно ставших перманентными – как в законодательном поле, так и от действиях официальных властей. Зарегулированность, возрастающая доля государства в перераспределении национального продукта, разрастающийся аппарат бесполезных (читай — вредоносных) чиновников, контролеров и проверяющих, на сегодняшний день уже перешли не только все разумные рамки и пределы, но и полностью лишились здравого смысла. Естественно, в таких условиях экономика не может иметь шансы на развитие, – уверен Андрей Гарнат. – А значит, нет никаких предпосылок к увеличению заработные плат, социальных гарантий и улучшения условий труда, разве что через ставшее традиционным директивное повышение "минимальной заработной платы", которая так же оторвана от реальности, как и действия "зелёной" команды президента".

По мнению эксперта, с текущей экономической политикой нет у нашей страны шансов и выпрыгнуть из четырехзначной цифры ВВП на душу населения (сейчас $3725).

"Нет шагов выйти в верхние позиции рейтинга "Doing business", потому как в украинских реалиях, сформированных госчиновниками, этот рейтинг превратился в "Доинг бизнес" всеми способами и формами. Впрочем и сам рейтинг уже прекратил своё существование", – отмечает Андрей Гарнат.

Однако, акцентирует он, какого бы дна не достигла наша экономика, всегда есть точка, которая может стать стартом для обратного движения вверх. И базовые принципиальные шаги давно известны.

1. Переход к финансированию только основных функций государства. Установление граничных показателей для: дефицита государственного бюджета не более 3%, расходы бюджета не более 30% ВВП и государственного долга не более 60% от ВВП.

2. Проведение радикальной налоговой реформы. Т.к. в текущей ситуации, когда Украина отстала от стран соседей на десятилетия, только неординарные смелые шаги в экономической политике, способны произвести масштабный экономический рывок.

3. Ликвидация налоговой милиции, отдела "К" СБУ, экономических подразделений МВД, трудовой, экологической, МЧС инспекций (со временем, создания новых контролирующих органов, основанных на иных принципах и несущих иные задачи).

4. Верификация пенсионного и всех социальных фондов, с последующей их ликвидацией и организацией единой структуры, отвечающей за социальное обеспечение граждан.

"Украина может и должна стать первой в мире территорией свободы для граждан, для бизнеса, для развития. И тогда к нам потянутся инвестиции со всего мира, и детенизация экономики произойдёт не через извращённые законы, а простым естественным образом", – резюмирует Андрей Гарнат.

Лучшее, что может сделать любая власть в любой стране — разговаривать с обществом, аргументировано доносить свою позицию

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь надеется, что вводимые "гибридные ограничения" в "желтой зоне" серьезно на потребительских настроениях не скажутся.

"Всё это будет потихоньку притормаживать потребительские настроения. Но не глобально. Если же картинные меры будут ужесточаться и реально начнут закрываться промышленные магазины и торговые центры, заведения общепита, кинотеатры, спортзалы и так далее, останавливаться общественный транспорт, как в 2020 году, – это будет уже ударом. Разрыв таких производственно-потребительских цепочек серьезно отразиться и на общем состоянии экономики", – отмечает эксперт.

Он также прогнозирует рост продуктового спроса. Люди будут запасаться продуктами, чтобы поменьше выходить из дому. И, опять же, опасаясь роста цен, который прогнозирует все эксперты практически по всем позициям.

"Так или иначе – карантинные меры, в зависимости от роста числа заболевших, вводят по всему миру. Но если для развитых экономик карантины и их самая жесткая версия — локдауны — имеют меньшие последствия, то для нашей, развивающейся, а местами и неразвитой, последствия будут куда более серьезными, – предупреждает Руслан Соболь. – Надеемся на лучшее. А лучшее, что может сделать любая власть в любой стране, чтобы не делать ошибок — разговаривать с обществом, аргументировано доносить свою позицию. И слушать-понимать общество с его той или иной реакцией на те или иные инициативы, ограничения, реформы и так далее".

С начала карантина нарушений закона о защите прав потребителей стало значительно больше

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов обращает внимание, что с начала карантина, который у нас то и дело продлевают с весны 2020 года, нарушений закона о защите прав потребителей стало значительно больше.

"Из-за практического отсутствия действенного контроля со стороны государства, продажа поддельных товаров выросла в разы, – отмечает Максим Несмиянов. – Недавний пример. Продается колбаса 1 сорта по 75 грн кг. Мы поехали в село Киевской области, где ее якобы производят. Но указанного мясоперерабатывающего завода там нет и в помине!"

По словам эксперта, украинский рынок сейчас завален подделками. Мошенники пользуются тем, что народ беднеет, денег на руках меньше, люди начинают экономить и искать что-то подешевле. Вот ему и подсовывают это самое "подешевле", произведенное не пойми кем и не пойми из чего.

"Массовые подделки, но никто с этим не разбирается. Государство же только и делает, что повышает налоги, – подчеркивает Максим Несмиянов. – Учитывая это, покупки лучше делать только в серьезных торговых сетях, известных производителей. Так меньше шансов нарваться на подделку. Вряд ли маленькие магазины выживут в сложившейся ситуации. Государство им не помогает. И само прячется от ответственности, и тех же создателей подделок к ответственности не привлекает. А если пострадавшие обращаются в полицию, их отсылают в суд. Понятно дело, что в суд никто не идет".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин.

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