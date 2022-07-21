Одну часть Украины зальют дожди, а другую - раскалит жара до +35 градусов: подробности

В пятницу (22 июля) в большинстве областей Украины столбики термометров будут колебаться в пределах +24+29 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"В пятницу в Украине самой высокой будет температура воздуха в западных областях, а также в Одесской области: +26+32 градуса, в Закарпатье до +35 градусов", — Диденко.

Значительно свежее согласно прогнозу синоптика будет на северо-востоке Украины, в течение дня +19+23 градуса. В большинстве областей 22 июля столбики термометров будут колебаться в пределах +24+29 градусов.

"Дожди с грозами пройдут в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях и Донецкой области. На остальной территории — без осадков", — Диденко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Лукашенко заявил, что сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях" (ВИДЕО). Лукашенко в очередной раз решил раздавать свои "ценные" советы Украине.

Читайте также о том, что Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска. В Кремле снова заявили о территориальных претензиях к Украине.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что экс-президент киевской федерации бокса Кирилл Шевченко может оказаться причастным к окружению Кадырова. Шевченко пригласил из Чечни в Украину Рустама Чичаева и Валида Айдамирова якобы для работы детскими тренерами по боксу.

Также "Комментарии" информировали о том, что "Зеленский в реанимации": хакеры противника взломали украинское радио и "вбросили" новый фейк (ВИДЕО). Очередной фейк прозвучал в эфире нескольких радиостанций.

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