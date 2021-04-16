Одной категории населения разрешили ездить без пропусков - кто это

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Кириєнко Анна
В Киеве одна категория граждан сможет пользоваться общественным транспортом во время жесткого карантина. Об этом сообщили заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, говорится в Вечернем Киеве.
Карантин в Киеве: кому разрешили ездить без пропусков. Фото: 31tv.ru
В частности ездить без пропусков смогут адвокаты. Им нужно будет только показать служебное удостоверение.
В Киевском городском совете прокомментировали данное решение.
Также секретарь сообщил, что соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Стоит отметить, что в Украине достаточно сложная ситуация с распространением коронавируса. Количество коронавирусных больных в Украине, судя по статистике, пока не собирается уменьшаться, как и количество "красных" карантинных зон. По словам нардепа, руководителя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, есть две главные причины, почему некоторые области до сих пор "красные". Очень сложной и одновременно зависимой от всех проблемой является соблюдение необходимых ограничений. Еще одна проблема — мутации вируса, которые многие сейчас переносят в очень тяжелой форме. Что по этому поводу думает Михаил Радуцкий, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как на празднование Пасхи повлияет карантин. Что будет разрешено, а что запрещено — читайте в нашем материале.
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