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Одной категории населения разрешили ездить без пропусков - кто это

В Киевском городском совете считают, что представители этой профессии должны иметь право на беспрепятственное передвижение

сегодня, 08:10
Автор:

Кириєнко Анна

В Киеве одна категория граждан сможет пользоваться общественным транспортом во время жесткого карантина. Об этом сообщили заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, говорится в Вечернем Киеве.

Одной категории населения разрешили ездить без пропусков - кто это

Карантин в Киеве: кому разрешили ездить без пропусков. Фото: 31tv.ru

В частности ездить без пропусков смогут адвокаты. Им нужно будет только показать служебное удостоверение.

В Киевском городском совете прокомментировали данное решение.

"Убежден, что даже на время локдауна, передвижение адвокатов столицей должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", — подчеркнул Владимир Бондаренко.

Также секретарь сообщил, что соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что в Украине достаточно сложная ситуация с распространением коронавируса. Количество коронавирусных больных в Украине, судя по статистике, пока не собирается уменьшаться, как и количество "красных" карантинных зон. По словам нардепа, руководителя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, есть две главные причины, почему некоторые области до сих пор "красные". Очень сложной и одновременно зависимой от всех проблемой является соблюдение необходимых ограничений. Еще одна проблема — мутации вируса, которые многие сейчас переносят в очень тяжелой форме. Что по этому поводу думает Михаил Радуцкий, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как на празднование Пасхи повлияет карантин. Что будет разрешено, а что запрещено — читайте в нашем материале.


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Источник: https://vechirniy.kyiv.ua/news/51720/
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