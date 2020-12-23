Одно из моих опасений о COVID-19 оправдалось – Билл Гейтс

Язык
Coinspot 23.12.2020
BTC/USD
23548.75
ETH/USD
604.77
LTC/USD
104.52
НБУ 23.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Основатель
Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что одно из его опасений по
поводу коронавируса оказалось оправданным. Об этом он написал в своем блоге.
Фото из открытых источников
Речь идет о том,
что COVID-19 оказывает влияние на другие болезни.
Кроме того, Гейтс
отмечает, что пациенты неохотно идут в клиники из-за опасений, что они могут
заразиться там коронавирусом. В Индии, например, частота диагностирования
туберкулеза снизилась примерно на треть. А чем больше невыявленных случаев, тем
больше людей умрет от болезни.
Вместе с тем,
Билл Гейтс рад, его страх по поводу распространения COVID-19 в странах с низким
уровнем дохода не оправдался. Например, в большинстве стран Африки к югу от
Сахары показатели заболеваемости и смертности остаются намного ниже, чем в США
или Европе, и на одном уровне с Новой Зеландией, которой уделяется так много
внимания в борьбе с вирусом. Наиболее пострадавшей страной на континенте
является Южная Африка, но даже там уровень заболеваемости на 40% ниже, чем в
США, а уровень смертности почти в половину меньше.
Напомним, ранее Билл
Гейтс дал свой прогноз
на 2021 год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости