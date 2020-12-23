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Одно из моих опасений о COVID-19 оправдалось – Билл Гейтс

Билл Гейтс заявил, что COVID-19 оказывает негативное влияние на другие болезни

сегодня, 18:00
Автор:

Таисия Ерохина

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что одно из его опасений по поводу коронавируса оказалось оправданным. Об этом он написал в своем блоге.

Одно из моих опасений о COVID-19 оправдалось – Билл Гейтс

Фото из открытых источников

Речь идет о том, что COVID-19 оказывает влияние на другие болезни.

"В прошлом месяце я был удивлен, узнав, что это всего лишь 31-я самая распространенная причина смерти в Африке. Для сравнения, он занимает четвертое место в мире и первое место в Америке, — говорится в сообщении. — Дело не только в относительно низкой заболеваемости COVID-19 в Африке. Это также связано с тем, что переключение медицинских работников на коронавирус подорвало усилия по выявлению и лечению ВИЧ / СПИДа, малярии, туберкулеза и других заболеваний. В результате COVID-19 остался в конце списка угроз для здоровья, но другие проблемы вернулись".

Кроме того, Гейтс отмечает, что пациенты неохотно идут в клиники из-за опасений, что они могут заразиться там коронавирусом. В Индии, например, частота диагностирования туберкулеза снизилась примерно на треть. А чем больше невыявленных случаев, тем больше людей умрет от болезни.

Вместе с тем, Билл Гейтс рад, его страх по поводу распространения COVID-19 в странах с низким уровнем дохода не оправдался. Например, в большинстве стран Африки к югу от Сахары показатели заболеваемости и смертности остаются намного ниже, чем в США или Европе, и на одном уровне с Новой Зеландией, которой уделяется так много внимания в борьбе с вирусом. Наиболее пострадавшей страной на континенте является Южная Африка, но даже там уровень заболеваемости на 40% ниже, чем в США, а уровень смертности почти в половину меньше.

"У нас пока недостаточно данных, чтобы понять, почему цифры не так высоки, как я опасался. Помогло то, что некоторые страны закрылись раньше, — рассуждает он. — В Африке другой причиной может быть то, что население моложе по сравнению с остальным миром, а молодые люди менее восприимчивы к вирусу. Другая причина может заключаться в том, что его многочисленное сельское население проводит много времени на улице, где подхватить вирус труднее. Также возможно — хотя я надеюсь, что это не так, — что истинные цифры выше, чем кажется, потому что пробелы в системах здравоохранения бедных стран затрудняют точный мониторинг болезни".

Напомним, ранее Билл Гейтс дал свой прогноз на 2021 год.


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Источник: https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Year-in-Review-2020?WT.mc_id=20201222100000_YIR2020_BG-TW_&WT.tsrc=BGTW
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