Коронавирус в 2021 году: Билл Гейтс дал свой прогноз

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс признает, что 2020 год – был разрушительным, но с надеждой высказывается о течении пандемии коронавируса в 2021 году в некоторых странах. Об этом он написал в своем блоге.

Фото из открытых источников

Так, Гейтс вспоминает погибших в результате пандемии COVID-19 во всем мире, людей, которые остались без работы и средств к существованию. Но при этом отмечает, что темпы научных достижений в 2020 году были колоссальными. По его словам, люди никогда не добивались большего прогресса в борьбе с какой-либо болезнью за год, чем мир в этом году.

"К сожалению, мы еще не вышли из зоны риска. По данным компьютерных моделей, в течение следующего месяца пандемия может усугубиться. Нам также необходимо узнать больше о появившемся новом варианте вируса, который, кажется, распространяется быстрее, но не является более смертоносным", — говорится в сообщении.

Однако Гейтс с надеждой смотрит в будущее. Во-первых, по его словам, маски, социальное дистанцирование и другие меры могут замедлить распространение вируса и спасти жизни во время разработки вакцин. Во-вторых, Гейтс прогнозирует, что весной 2021 года вакцины и методы лечения, о которых мы читаем в новостях, начнут достигать глобального масштаба.

"Несмотря на то, что по-прежнему необходимо будет ввести некоторые ограничения (например, на большие публичные собрания), количество случаев заболевания и смертей начнет сильно снижаться — по крайней мере, в богатых странах — и жизнь станет намного ближе к нормальной, чем есть в настоящее время", — прогнозирует Билл Гейтс.

Как сообщалось, украинский врач прогнозирует начало пандемического цикла в мире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!