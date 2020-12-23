Коронавирус в 2021 году: Билл Гейтс дал свой прогноз

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Таисия Ерохина
Основатель
Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс признает, что 2020 год – был разрушительным,
но с надеждой высказывается о течении пандемии коронавируса в 2021 году в
некоторых странах. Об этом он написал в своем блоге.
Фото из открытых источников
Так, Гейтс
вспоминает погибших в результате пандемии COVID-19 во всем мире, людей, которые
остались без работы и средств к существованию. Но при этом отмечает, что темпы
научных достижений в 2020 году были колоссальными. По его словам, люди никогда
не добивались большего прогресса в борьбе с какой-либо болезнью за год, чем мир
в этом году.
Однако Гейтс с
надеждой смотрит в будущее. Во-первых, по его словам, маски, социальное
дистанцирование и другие меры могут замедлить распространение вируса и спасти
жизни во время разработки вакцин. Во-вторых, Гейтс прогнозирует, что весной
2021 года вакцины и методы лечения, о которых мы читаем в новостях, начнут
достигать глобального масштаба.
Как сообщалось,
украинский врач прогнозирует начало
пандемического цикла в мире.
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