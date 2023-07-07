Одна попытка для контрнаступления Украины: президент Чехии объяснил свое заявление

Украина в этом году будет иметь одну попытку для контрнаступления, поскольку такие операции требуют много времени и ресурсов. Так президент Чехии Петр Павел объяснил, что он имел ввиду, когда говорил об одном шансе для украинской армии контратаковать в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом чешский президент сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

Президент Чехии Петр Павел. Фото: сайт Офиса президента

"Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе", – сказал чешский президент.

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Он подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы это контрнаступление стало успешным.

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