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Одна попытка для контрнаступления Украины: президент Чехии объяснил свое заявление

Петр Павел считает, что для следующего контрнаступления Украине понадобится много времени и ресурсов

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина в этом году будет иметь одну попытку для контрнаступления, поскольку такие операции требуют много времени и ресурсов. Так президент Чехии Петр Павел объяснил, что он имел ввиду, когда говорил об одном шансе для украинской армии контратаковать в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом чешский президент сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

Одна попытка для контрнаступления Украины: президент Чехии объяснил свое заявление

Президент Чехии Петр Павел. Фото: сайт Офиса президента

"Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе", – сказал чешский президент.


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Он подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы это контрнаступление стало успешным.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.                                                                                                                                                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ действительно замедляется: президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевую причину.




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