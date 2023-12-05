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ОДКБ без Армении: в Ереване собираются проигнорировать важную встречу в Москве

Армения собирается проигнорировать очередную встречу в рамках ОДКБ

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать во встрече в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Данное мероприятие пройдет в столице РФ 19 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "News Armenia".

ОДКБ без Армении: в Ереване собираются проигнорировать важную встречу в Москве

Армения. Фото: из открытых источников

"Глава Национального Собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится в Москве 19 декабря", — сообщила пресс-секретарь главы армянского парламента Цовинар Хачатрян.


Отмечается, что в заседании также не примет участие делегация Национального Собрания Армении.

"О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян сообщил главе Госдумы РФ Вячеславу Володину официальным письмом", — отметила Хачатрян.

Стоит отметить, ранее армянский премьер Никол Пашинян проигнорировал прошедший 23 ноября в Минске саммит ОДКБ.

Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествующих сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ.                                                                                                                                                  

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван пока что еще не принял окончательное решение относительно того, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности. Пашинян говорит, что его страна пока что думает. 

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Источник: https://newsarmenia.am/news/armenia/spiker-ns-armenii-ne-primet-uchastiya-v-zasedanii-soveta-pa-odkb-v-moskve-19-dekabrya-/
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