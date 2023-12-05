ОДКБ без Армении: в Ереване собираются проигнорировать важную встречу в Москве

Глава парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать во встрече в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Данное мероприятие пройдет в столице РФ 19 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "News Armenia".

Армения. Фото: из открытых источников

"Глава Национального Собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится в Москве 19 декабря", — сообщила пресс-секретарь главы армянского парламента Цовинар Хачатрян.

Отмечается, что в заседании также не примет участие делегация Национального Собрания Армении.

"О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян сообщил главе Госдумы РФ Вячеславу Володину официальным письмом", — отметила Хачатрян.

Стоит отметить, ранее армянский премьер Никол Пашинян проигнорировал прошедший 23 ноября в Минске саммит ОДКБ.

Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествующих сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван пока что еще не принял окончательное решение относительно того, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности. Пашинян говорит, что его страна пока что думает.

Читайте также на портале "Комментарии" — как США могут помочь уладить конфликт между Баку и Ереваном – почему Армения уже пожалела о дружбе с РФ.



