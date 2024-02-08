Одиозному нардепу объявили новое подозрение в финансировании Росгвардии

Народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу объявили подозрение в финансировании действий с целью изменения границ Украины. Подозрение сообщили из-за возможной причастности Шуфрича в переоформлении документа на недвижимость в аннексированном Крыму и финансировании Росгвардии РФ.



Народный депутат Нестор Шуфрич. Фото из открытых источников

Офис генерального прокурора опубликовал заявление 8 февраля, в котором отметил, что Нестору Шуфричу объявлено подозрение в финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.

"Ему инкриминируют финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территории и государственной границы Украины", — отметили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, Нестор Шуфрич получил право на дом и земельный участок в Симеизе на территории Крыма. После российской аннексии полуострова Шуфрич переоформил документы по российским законам, а в 2016 году организовал охрану своего имущества в Крыму.

Народный депутат заключил договор с незаконным военизированным формированием оккупационных властей Крыма ФГУП "Охрана" Росгвардии. Таким образом, по данным Офиса генерального прокурора Шуфрич перечислил на счета Росгвардии более 648,7 тыс. российских рублей. В настоящее время Нестор Шуфрич находится под стражей.

Напомним, что Шуфричу ранее уже объявляли подозрение в государственной измене.

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