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Кириєнко Анна
Судью Виктора Кицюка рекомендуют назначить судьей Печерского райсуда Киева пожизненно. Такое решение единогласно принял Высший совет правосудия. Об этом написал адвокат "автомайдановцев" Роман Маселко на своей Facebook-странице.
Фото: Liga.net. Одиозного "судью Майдана" Кицюка хотят назначить судьей пожизненно
Ранее во время Революции достоинства судья незаконно привлекал к ответственности активистов Автомайдана и лишал их водительских прав. К тому же, в 2017 году сам ВСП отказался назначить Кицюка судьей пожизненно.
На этот раз члены ВСП не упомянули фактов недоброчесности судьи, а Алексей Маловацкий даже поблагодарил Кицюка за высокую оценку работы ВСП. Окончательное решение о назначении Виктора Кицюка судьей пожизненно должен принять Президент Украины Владимир Зеленский.
Накануне Общественный совет добродетели и 15 общественных организаций выступили с открытым публичным требованием не назначать Кицюка пожизненным судьей. Организации называют судью символом "кровосудия".
Ранее Виктор Кицюк вынес два заведомо неправосудные решения, за которые был лишен статуса судьи. В ноябре 2020 года Шевченковский суд Киева оправдал его. Судья Лидия Щебуняева не нашла состава преступления в осуждении невиновного на основании рапорта.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что суд оправдал владелицу ресторанного бизнеса Наталью Саенко, которая в 2018 году сбила подростка с велосипедом на пешеходном переходе. Судья решил, что Наталья Саенко не виновата в совершении дорожно-транспортного происшествия, потому что велосипедист нарушил правила дорожного движения — он должен был переходить дорогу, перевозя велосипед в руках, а не переезжать на нем.
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