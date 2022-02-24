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Один из украинских городов возьмут под усиленную охрану из-за обострения на Донбассе

Город перейдет под усиленную охрану

сегодня, 00:45
Автор:

Лиля Воробьева
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По причине обострения ситуации в Донецком регионе и возможной российской угрозы будет усилена охрана города Мариуполь. Такой режим обеспечит готовность к любым ситуациям. Об этом сообщает сайт президента.

Один из украинских городов возьмут под усиленную охрану из-за обострения на Донбассе

Город будут усиленно охранять (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко проводил селекторное совещание с руководителями облгосадминистраций и городскими председателями о введении чрезвычайного положения во всех украинских регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, где проходит операция Объединенных сил.

Участники селекторного собрания обсуждали планы дальнейших действий при различных ситуациях, в частности, как организовать работу медицинских учреждений, действия представителей военно-гражданских администраций Луганского и Донецкого регионов, мэрии Мариуполя, охрана которого будет усилена. Следовательно, для того чтобы обеспечить город от провокаций, его будут усиленно охранять.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Донбассе принудительно забирают мужчин и увозят на полигоны . На территориях самопровозглашенных республик представители "ЛДНР" по принуждению проводят мобилизацию мужчин. Как рассказывают жители Луганска, их во время облав задерживают в центре города. Луганчане говорят, что военные в форме останавливают ребят и взрослых мужчин, которые шли по улицам и отводят в автобусы. При этом многие запуганные люди не хотят об этом рассказывать. Поэтому установить приблизительное количество, таким образом, мобилизованных луганчан непросто. По состоянию на 20 февраля почти 4 тысячи жителей мобилизовано. Это показал руководитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/kirilo-timoshenko-nadzvichajnij-stan-zabezpechit-nashu-gotov-73093
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