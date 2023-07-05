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Один из союзников России предупредил Путина о недопустимости ядерного удара по Украине

"Financial Times" отмечает, Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидер КНР Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Путина от применения ядерного оружия в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на источники пишет "Financial Times".

Один из союзников России предупредил Путина о недопустимости ядерного удара по Украине

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников


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"По словам западных и китайских официальных лиц, Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине", — говорится в материале. 

Как сообщается, личное послание было сделано во время государственного визита президента Китая в Москву в марте.

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой, ведь полномасштабное вторжение России в Украину поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента.  

Как сообщается, бывший правительственный чиновник в Китае также подтвердил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие. По данным издания, Путин остался разочарован после того, как визит Си не принес России никаких ощутимых результатов.         

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Источник: https://www.ft.com/content/c5ce76df-9b1b-4dfc-a619-07da1d40cbd3
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