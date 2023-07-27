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Один из африканских лидеров ответил на предложение Путина, намекнув, что в стране достаточно зерна

Президент Зимбабве не оценил предложение Путина о бесплатном зерне

сегодня, 17:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Зимбабве не испытывает нехватку продовольствия. Однако благодарит за предложение бесплатного зерна, поступившее от российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, пишет "Reuters".

Один из африканских лидеров ответил на предложение Путина, намекнув, что в стране достаточно зерна

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Фото из открытых источников

"Мы благодарны. Мы не испытываем никакого дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он просто добавляет к тому, что у нас уже есть", — заявил Эммерсон Мнангагва.


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Отметим, российский диктатор Владимир Путин во время выступления на саммите "Россия – Африка" заявил, что в ближайшие месяцы РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и за свои средства обеспечит доставку. Он также вновь повторил, что Россия якобы способна заместить украинское зерно. Между тем, главы большинства африканских стран решили бойкотировать саммит, отправив более низкие уровни делегаций на путинское шоу. Кремль традиционно обвиняет во всем США и их европейских союзников, которые якобы оказывали давление на лидеров африканских государств с призывом игнорировать саммит. О чем говорит российское заигрывание с Африкой на фоне срыва зернового соглашения? К чему эти кремлевские игрища в итоге могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                

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Ранее "Комментарии" писали - чем оказался "мир по-африкански" – кто выиграл от визитов африканских лидеров в Украину и Россию.



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