Одесса получит уникальный туристический объект, - Иваницкий

В Одессе планируют начать строительство одного из наиболее масштабных объектов за последнее время - музей завода шампанских вин "Эксцельсиор" семьи Родоканаки. Об этом сообщил глава городской комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций, депутат фракции "Доверяй делам" Александр Иваницкий.

Местом строительства станет Бугаевка. Именно здесь сегодня находятся винные погреба, которые в конце XIX века принадлежали греческому купцу Периклу Родоканаки. Здесь же был построен один из первых Российской империи заводов шампанских вин.

"Винные погреба Родоканаки на Бугаевке представляют собой историческую ценность. Но сегодня - это место сбора людей без определенного места жительства и других асоциальных личностей, на что регулярно жалуются местные жители. Они находятся в печальном состоянии: заброшены, разрушены временем и людьми, завалены мусором", - сказал Иваницкий.



На объекте с выездным заседанием побывала постоянная комиссия по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры.

"Владелец данных погребов Перикл Родоканаки был одним из богатейших жителей Одессы конца XIX века. Подвалы построены в 1896 году для изготовления классического шампанского. После смерти Родоконаки в 1899 году его дело начало постепенно приходить в упадок, и его наследники приняли решение продать все предприятия. До Гражданской войны в 1917 году винные погреба продолжали действовать, однако к 1918 году были полностью разграблены и разрушены. А в 2007 году право собственности на погреба приобрел я, и уже тогда мечтал их возродить, но поддержку городской власти получил лишь спустя многие годы", - рассказал инвестор и меценат проекта Федор Глуган.

По словам Фёдора Глугана, проект уже готов: предполагается полностью восстановить подвалы, поддерживать ту же торговую марку, которая сегодня зарегистрирована за инвестором - "Excelsior".

"Мы создадим здесь музей виноделия, большой экспоцентр в Одессе. В Украине аналогов таких подвалов нет, взять хотя бы уникальную клинчатую кладку. В настоящее время это - памятник инженерного искусства", - сказал Федор Глуган.

По словам мецената, в данный момент необходимо завершить ряд юридических согласований, после чего можно приступать к строительству.

"Это первый проект на территории Украины, который будет поддерживать и отечественного производителя, и, в то же время, представлять лучшие производственные марки иностранных винодельческих компаний. Я уверен, что в скором времени в Одессе появится еще одна визитная карточка, которую оценят одесситы и гости города", - подчеркнул Александр Иваницкий.

Напомним, в Одессе запретили купаться: на пляжах обнаружена кишечная палочка.

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