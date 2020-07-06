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В Одессе запретили купаться: на пляжах обнаружена кишечная палочка

Несмотря на то, что морская вода не соответствует эпидемиологическим нормам даже в 50 м от берега, туристы и местные жители продолжают купаться

сегодня, 17:54
Автор:

Екатерина Белоброва
В Одессе запретили купаться: на пляжах обнаружена кишечная палочка

На всех пляжах от Аркадии до 16 станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает издание "Думская".

Как отмечают одесские лаборатории, морская вода не соответствует санитарным нормам даже в 50 метрах от берега, но гости города и местные жители продолжают активно плескаться в волнах.

Работники лабораторных центров в летний сезон берут пробы воды еженедельно, но не меньше пяти дней необходимо, чтобы получить конечный результат о состоянии воды. 

"На санитарное состояние морской воды влияют такие факторы как погода и сами пляжники, хотя, независимо от показателей пробы, их поведение не меняется", - указывают журналисты. 

Сами отдыхающие утверждают, что их не пугает риск заражения различными инфекциями, ведь микрофлора морской воды никогда не бывает идеально чистой и подобные риски существуют каждый сезон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский в минувшие выходные  искупался на пляже Ланжерон, который признан на сегодня самым чистым и безопасным. 



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