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Одесса без купального сезона: власти выдали новый запрет

Опасно для здоровья - в Одесской области запретили купаться и рыбачить в море

сегодня, 14:17 comments3492
Автор:

Кравцев Сергей
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Власти Одесской области запретили жителям купаться в море, лимане и реках, а также ловить рыбу. В воде обнаружили опасные вещества. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на городской совет Одессы.

Одесса без купального сезона: власти выдали новый запрет

Одесса. Фото: из открытых источников

Специалисты провели лабораторные исследования воды в Одесской области. За последнюю неделю в воде обнаружили возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Кроме того, содержание кишечных палочек значительно превышает нормы.


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Власти заявляют, что купиться в воде, а также рыбачить в ней — опасно для людей.

"Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения", — говорится в сообщении.

Отметим, после подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. Кроме того, в Черное море вынесло груды мусора, а вода в Одесской области потеряла соленость.

Жителей пострадавших регионов призывали быть осторожными и не потреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует использовать только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

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Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/233263/
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