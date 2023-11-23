Очередная победа Кремля: против чего ЕС оказался бессильным

Европейский Союз обещал прекратить поток пропаганды путинского режима после того, как российские войска вторглись в Украину, наложив санкции на поддерживаемые государством СМИ RT и Sputnik спустя несколько дней после нападения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Как говорится в материале, спустя почти два года RT.com недоступен в ЕС, но ряд менее популярных зеркальных сайтов предоставляет тот же контент, направленный на подрыв поддержки Украины со стороны блока. Один из них — sventr.site, или RT News наоборот.

"Мы плюем на ваши санкции", — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в комментариях, переданных ее пресс-службой.

Согласно каталогу регистрации доменов WHOIS , Swentr был зарегистрирован через три дня после объявления санкций лицензиатом RT — АНО "ТВ Новости". По данным исследовательской группы Reset, это один из как минимум 19 таких сайтов, которые RT, похоже, использует для охвата аудитории в ЕС.

Российские дезинформационные платформы оказались более гибкими, чем попытки ЕС их обуздать, появляясь под новыми именами, чтобы предоставить ссылки своим участникам и другим пользователям X с синей галочкой, чтобы продвигать повестку дня Кремля, создавая раскол среди членов НАТО и разжигая путаницу в отношении войны.

С другой стороны, процесс санкций ЕС, как правило, продвигается медленно, и ему трудно сосредоточиться на изменяющейся цели. Хотя Еврокомиссия обеспечивает руководство и надзор, задача обеспечения соблюдения санкций в основном лежит на государствах-членах, что еще больше усложняет ситуацию.

Стоит отметить, Россия продолжает использовать "регулярные массовые операции по дезинформации в различных странах, чтобы повлиять на результаты выборов и поставить под сомнение честность выборов, чтобы поляризовать общество по определенным вопросам", — сказала Байба Бразе, латвийский дипломат, которая до июня занимала должность помощника генерального секретаря по общественной дипломатии в НАТО.

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