Очень холодные ночи и теплые дни: какая погода ожидает Украину в выходной

Какой будет погода воскресного выходного дня. Синоптики предсказывают, что день будет ясным, богатым на солнце, но тепло уже будет умеренное, октябрьское. А вечером, на ночь, придет осенний холод. Об этом сообщает Укргидрометцентр, отмечая, что в большинстве регионов нашей страны будет хорошая, славная погода без осадков.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Много солнца и октябрьского тепла, солнечно и комфортно будет в западном и южном регионах. Столбик термометра плюсирует+ 14+ 17, а ночью похолодает+ 4 +6. На Закарпатье еще теплее+ 20.

В центральных регионах тоже будет светить солнце и столбик термометра будет показывать +13 +15 , ночью станет прохладно+ 3+5.

Как прогнозируют специалисты, в восточных и северных регионах будет немножко холоднее, умеренное октябрьское тепло +12 +14, но без осадков. Ночью температура воздуха будет достигать лишь+ 3 +5. На Луганщине еще холоднее: 0 -5 тепла, когда солнце будет заходить.

В столице нашей страны будет солнечно и ясно, отличная погода, немного прохладная, напоминает, что на календаре уже октябрь.

Вместе с тем в ночь со 2 на 3 октября на Киевщине ожидаются заморозки, как на поверхности почвы, так и в воздухе: 0-5 и местами: 0-2.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптикы сказали, какой будет погода в октябре . Последние дни сентября еще радуют украиннцев солнечными лучами, а уже октябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах+ 7-12 ° C тепла, в Карпатах +6-7 ° C. Это близко к климатической нормы. Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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