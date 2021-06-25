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Обыски у Медведчука ведутся на основании сфальсифицированных пленок - СМИ

Журналисты сомневаются в подлинности "пленок Бигуса", на основании которых ведут дело в отношении лидера ОПЗЖ

сегодня, 15:52
Автор:

Станислав Молчанов

Существуют так называемые "пленки Бигуса", на основании которых ведется уголовное дело против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако подлинность данных пленок официально не подтверждена ни одним из ведомств. Кроме того, журналисты отмечают, что о существовании записей не было известно и экс-прокурору Юрию Луценко. Об этом пишет 112 ua. 

Обыски у Медведчука ведутся на основании сфальсифицированных пленок - СМИ

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Никто не берет на себя ответственность за их авторство, не подозрительно ли, что никто не хочет урвать такой лакомый кусок и получить награды/премии? Более того, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что спецслужбе и Генпрокуратуре о существовании этих записей не было известно", — говорится в материале. 

Журналисты вспоминают в какой-то степени "юморное" видео, которое разместил народный депутат Ренат Кузьмин, где показано, как подобные "пленки" может создать даже человек, не имеющий соответствующего навыка. На этом видеоролике "Путин награждает Баканова" и еще много интересного. Однако, несмотря на это, Служба безопасности Украины признала "подлинность" записей, что, со слов журналистов, является полным абсурдом. 

"Так вот на этом основании целые группы СБУ и ГБР с утра заваливаются с обысками в партийный офис (но это еще пол беды), они приходят к теще Медведчука – матери Оксаны Марченко. Стыд и позор – что тут еще добавишь? ", — говорится в материале. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что настоящая цель обысков в офисе главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и дома у его тещи – очередная попытка власти запугать оппозицию во главе с Виктором Медведчуком. Об этом заявил политический аналитик Виталий Романченко. 



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