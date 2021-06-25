Романченко: Обыски у тещи Медведчука только подтверждают, что осуществляется давление на оппозицию

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Станислав Молчанов
Настоящая цель обысков в офисе главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и дома у его тещи – очередная попытка власти запугать оппозицию во главе с Виктором Медведчуком. Об этом в эфире канала "Стоп цензура" заявил политический аналитик Виталий Романченко.
Виталий Романченко - фото: Первый Независимый
Романченко выразил уверенность, что дома у тещи Медведчука не может быть доказательств, подтверждающих обвинения против политика. А значит, сделал вывод аналитик, настоящая цель – это давление на оппозицию.
Романченко напомнил, что несмотря на громкие обвинения в государственной измене, прокуратура до сих пор так и не предоставила суду никаких доказательств против Виктора Медведчука.
Вместе с тем, пояснил Романченко, в украинском обществе уже сформировалось мнение, что на самом деле осуществляется давление со стороны власти на главную оппозиционную политическую силу.
Напомним, что утром 24 июня сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пришли с обысками в партийный офис главной украинской оппозиционной партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
Также следователи ГБР и СБУ провели обыск в доме мамы его супруги Оксаны Марченко.
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