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Романченко: Обыски у тещи Медведчука только подтверждают, что осуществляется давление на оппозицию

Политический аналитик уверен, что главной целью проводимых обысков является запугать представителей оппозиции, в частности, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука

сегодня, 13:54
Автор:

Станислав Молчанов








Настоящая цель обысков в офисе главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и дома у его тещи – очередная попытка власти запугать оппозицию во главе с Виктором Медведчуком. Об этом в эфире канала "Стоп цензура" заявил политический аналитик Виталий Романченко. 

Романченко: Обыски у тещи Медведчука только подтверждают, что осуществляется давление на оппозицию

Виталий Романченко - фото: Первый Независимый

"Тут не доказательств не хватило. Их просто нет. Их просто еще никто не увидел. Я бы не связывал обыски, которые происходят, с тем, что есть намерение найти что-то. Мне кажется, тут более целесообразно говорить, что есть попытка власти действующей запугать (оппозицию. – Ред.)", – отметил политический аналитик. 

Романченко выразил уверенность, что дома у тещи Медведчука не может быть доказательств, подтверждающих обвинения против политика. А значит, сделал вывод аналитик, настоящая цель – это давление на оппозицию. 

"Обыски у тещи только подтверждают, что целью всех этих действий является исключительно давление на оппозицию. В частности, на ее лидера Виктора Медведчука", – подчеркнул политический аналитик. 

Романченко напомнил, что несмотря на громкие обвинения в государственной измене, прокуратура до сих пор так и не предоставила суду никаких доказательств против Виктора Медведчука. 

"Все это сделано для того, чтобы сделать медийную картинку. Когда были намерения вручить подозрение и когда Виктор Медведчук приехал в суд – и все увидели, что он готов защищать свои права законным путем. Тогда все растерялись и доказательства нам так и не показали. Ни нам, ни суду – суд сам это признал", – отметил эксперт. 

Вместе с тем, пояснил Романченко, в украинском обществе уже сформировалось мнение, что на самом деле осуществляется давление со стороны власти на главную оппозиционную политическую силу. 

"А выглядит это абсолютно абсурдно. Потому что в обществе, наоборот, уже сформировалось мнение, что идет политическое давление на конкретную политическую силу", – заключил политический эксперт Виталий Романченко. 

Напомним, что утром 24 июня сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пришли с обысками в партийный офис главной украинской оппозиционной партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. 

Также следователи ГБР и СБУ провели обыск в доме мамы его супруги Оксаны Марченко.

"Это уже пятый обыск в офисе Виктора Медведчука. Как и во всех предыдущих случаях, по итогам обысков сотрудники ГБР и СБУ снова не нашли каких-либо доказательств. "Ничего не изъято, и ничего не найдено. Обыски закончились безрезультатно", – заявил один из адвокатов Виктора Медведчука. 



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