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Обстрелы на Донбассе: в штабе ООС объяснили, почему не открывают ответный огонь

С начала суток на Донбассе зафиксировали один вражеский обстрел около Новотошковского

сегодня, 08:11
Автор:

Виолетта Комаровская
Обстрелы на Донбассе: в штабе ООС объяснили, почему не открывают ответный огонь

Фото: "Слово и дело"

Боевики на Донбассе за минувшие сутки нарушили режим перемирия и осуществили один обстрел из подствольного гранатомета - это произошло неподалеку от Новолуганского. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Как отмечается, этот выстрел имел провокационный характер и был неприцельным, поэтому украинские бойцы огонь в ответ не открывали.

"С начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

За текущие сутки в районе ООС также неспокойно - враг совершил провокационный обстрел из подствольного гранатомета и стрелкового оружия вблизи Новотошковского. Ответный огонь ВСУ не открывали.

В штабе также рассказали, что за сутки подразделениями ГСЧС было было найдено 76 неизвестных взрывных устройств.
"По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома, выполняя работы различной степени тяжести. А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь более 20 гражданам Украины. Огнеборцы из состава Объединенных Сил за сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал", - сообщили в штабе

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что у Зеленского объяснили, почему боевики стреляют во время перемирия.



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