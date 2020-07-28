У Зеленского рассказали, почему боевики продолжают стрелять во время перемирия

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Елена Волкова
Несмотря на прекращение огня на Донбассе, пророссийские боевики продолжают обстрелы украинских позиций. В Офисе президента Украины это объясняют "автономностью" подразделений противника. Об этом пишет “РБК-Украина”.
В частности, в Офисе президента заявили, что новые обстрелы на Донбассе - это одиночное явление, поэтому сейчас речь не идет о системной стрельбе.
"Причины этой стрельбы очевидны - некоторая автономность незаконных вооруженных формирований, чьё командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции, или даже человеческий фактор, когда человек с той стороны не может справиться с эмоциями", - отметили в ОП.
У Зеленского подчеркнули, что на случай дальнейших обстрелов есть решение в рамках Трехсторонней контактной группы. Подгруппа по безопасности должна оценить причины, интенсивность несистемного огня и предложить действенные меры наказания.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на условия, которые необходимы для возвращения России в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
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