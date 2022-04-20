Обращение Зеленского на 55-й день войны: о чем говорил президент – на что нужно обратить внимание

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением, сделав основные акценты на итогах 55-го дня полномасштабной агрессии России. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили прозвучавшие меседжи.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Обращение президента направлено на дальнейшее сплочение украинской нации

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что Владимир Зеленский удачно выбрал тезисный ряд. И хоть не сказал ничего такого, чего не говорил ранее, но выстроил верную логическую цепочку. А именно – возложение вины за войну на РФ (что абсолютно оправдано), концентрация внимания международного сообщества на том, что нам нужно больше оружия (и более мощного, чтобы не только защитить себя, но и уменьшить количество жертв среди мирного населения), концентрация внимания наших западных партнеров на том, что Украина воюет не только за себя, но и за весь цивилизованны мир (с чем тоже не поспоришь).

"Всё это – абсолютно логичные и понятные и внутри Украины, и за ее пределами (речь, понятно, прежде всего, о демократических странах) меседжи, – отмечает эксперт. – Для внутреннего потребителя, кроме всего прочего, был еще ряд посылов. И то, что мир объединился вокруг Украину. И то, что Россия превращается в изгоя (с ней сотрудничают лишь отдельные маргиналы, причем это явление не имеет системного характера). И то, что украинцы удачно противостоят "второй армии мира". Все эти меседжи направлены на дальнейшее сплочение украинской нации. Не столько вокруг некой конкретной личности, сколько вокруг идеи важности продолжения борьбы ради своей свободы, независимости, своего будущего".

Также президент упомянул законопроект по урегулированию правового режима на временно оккупированных территориях.

"Я года четыре акцентировал, что имеющаяся законодательная база абсолютно не отображает сути российско-украинской войны. Наконец, власти это осознали. Жаль, что лишь после широкомасштабного вторжения РФ. Безусловно, следует приводить нормативно-правовую базу в соответствии с новыми реалиями. Во-первых, возложив на страну-агрессора ответственность за всё, что происходит на временно оккупированных территориях. Во-вторых, максимально продемонстрировав, что мы не отказываемся и не откажемся от этих территорий и людей, которые там проживают. Что мы будем за них бороться", – подчеркивает Николай Мельник.

По его словам, все поднятые в обращении темы – актуальны.

"О чём президент не сказал, так это об ошибках – и своих, и Генштаба, и прочих представителей высшего военно-политического руководства страны за предыдущие два года. Когда мы упорно пытались заглянуть в глаза Путину и увидеть там мир, – напоминает эксперт. – Впрочем, сейчас глава государства всё делает правильно. Не следует в военное время концентрироваться на негативе. Акцент следует делать на позитивных вещах, на победах. Стимулируя общество к продолжению борьбы, в которой мы обязательно одолеем врага".

В новом обращении Зеленского нет двузначных смыслов – он пояснил, почему мы нуждаемся не только в финансовой и гуманитарной помощи, но и в военной

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк оценивает сказанное президентом как призывы к прямому действию. Прежде всего, адресованные европейским лидерам.

"Речь о конкретизации помощи Украине. Об увеличении качества этой помощи, – поясняет эксперт. – Предоставлять нам последние образцы советского вооружения, это, конечно, хорошо. Но нам, особенно в условиях активизации со стороны агрессора "Донбасской кампании", нужно современное вооружение. Причем – как оборонительное, так и наступательное. Об этом и говорит президент. Также глава государств подчеркивает, что Украине не собирается использовать полученное вооружение в завоевательных, террористических целях. Мы ведь – не Россия".

Дмитрий Гаврилюк считает абсолютно правильными меседжи Владимира Зеленского, что такого рода помощь нам нужна здесь и сейчас. Что ее нельзя откладывать, потому что цена за задержку – очередные жертвы среди украинцев в результате российской агрессии. И такую помощь, отмечает эксперт, нам уже предоставляют Польша, Нидерланды, Словакия, Великобритания, ряд других европейских стран. И, конечно, США.

Также эксперт акцентирует, что президент в своем обращении выразил уверенность – Украина готова к очередной волне российской агрессии. Мы не боимся оккупантов. И продолжить давать им мощный отпор. На Донецком, Луганском, Харьковском направлениях. И не только там.

"При этом президент в своем обращении продемонстрировал понимании серьезности ситуации. Именно поэтому призывает зарубежных партнеров к конкретным действиям. Параллельно подчеркивая, что ВСУ – это мощная сила, которая бьет российскую армию-орду. Но нуждается в поддержке современными видами вооружения", – поясняет Дмитрий Гаврилюк.

Он также считает важным следующий меседж, озвученный Зеленским, – что агрессивные действия россиян, их варварские обстрелы гражданской инфраструктуры, их зверства на оккупированных территориях, их фактическое стирание с лица земли Мариуполя, делают всё менее возможными переговоры. Подобная риторика, отмечает эксперт, говорит о том, что украинская политика взрослеет. И "украинская красавица" не будет терпеть, как надеялся Путин, а продолжит давать отпор.

"В новом обращении Зеленского нет двузначных смыслов, – говорит эксперт. – Простыми словами он поясняет, почему мы нуждаемся не только в финансовой и гуманитарной помощи, но и в военной. И что если мы потерпим поражение, если у нас не будет достаточно инструментов для защиты, то – грош цена ЕС. Да и всему так называемому Западному миру. И что потом Россия придет за ними… Уверен, что меседжи будут услышаны. И что мы получим необходимую помощь. И что мы обязательно победим".

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