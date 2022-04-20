Обращение Зеленского на 55-й день войны: о чем говорил президент – на что нужно обратить внимание

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением, сделав основные акценты на итогах 55-го дня полномасштабной агрессии России. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили прозвучавшие меседжи.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что Владимир Зеленский удачно выбрал тезисный ряд. И хоть не сказал ничего такого, чего не говорил ранее, но выстроил верную логическую цепочку. А именно – возложение вины за войну на РФ (что абсолютно оправдано), концентрация внимания международного сообщества на том, что нам нужно больше оружия (и более мощного, чтобы не только защитить себя, но и уменьшить количество жертв среди мирного населения), концентрация внимания наших западных партнеров на том, что Украина воюет не только за себя, но и за весь цивилизованны мир (с чем тоже не поспоришь).
Также президент упомянул законопроект по урегулированию правового режима на временно оккупированных территориях.
"Я года четыре акцентировал, что имеющаяся законодательная база абсолютно не отображает сути российско-украинской войны. Наконец, власти это осознали. Жаль, что лишь после широкомасштабного вторжения РФ. Безусловно, следует приводить нормативно-правовую базу в соответствии с новыми реалиями. Во-первых, возложив на страну-агрессора ответственность за всё, что происходит на временно оккупированных территориях. Во-вторых, максимально продемонстрировав, что мы не отказываемся и не откажемся от этих территорий и людей, которые там проживают. Что мы будем за них бороться", – подчеркивает Николай Мельник.
По его словам, все поднятые в обращении темы – актуальны.
Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк оценивает сказанное президентом как призывы к прямому действию. Прежде всего, адресованные европейским лидерам.
Дмитрий Гаврилюк считает абсолютно правильными меседжи Владимира Зеленского, что такого рода помощь нам нужна здесь и сейчас. Что ее нельзя откладывать, потому что цена за задержку – очередные жертвы среди украинцев в результате российской агрессии. И такую помощь, отмечает эксперт, нам уже предоставляют Польша, Нидерланды, Словакия, Великобритания, ряд других европейских стран. И, конечно, США.
Также эксперт акцентирует, что президент в своем обращении выразил уверенность – Украина готова к очередной волне российской агрессии. Мы не боимся оккупантов. И продолжить давать им мощный отпор. На Донецком, Луганском, Харьковском направлениях. И не только там.
Он также считает важным следующий меседж, озвученный Зеленским, – что агрессивные действия россиян, их варварские обстрелы гражданской инфраструктуры, их зверства на оккупированных территориях, их фактическое стирание с лица земли Мариуполя, делают всё менее возможными переговоры. Подобная риторика, отмечает эксперт, говорит о том, что украинская политика взрослеет. И "украинская красавица" не будет терпеть, как надеялся Путин, а продолжит давать отпор.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне сообщили, что сегодня авиапарк Украины значительно увеличился, он в разы больше, чем был еще две недели назад.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости