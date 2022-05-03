Обращение Джонсона к нардепам ВР: почему это важно – как еще Британия может помочь победить россию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступит с виртуальным обращением к депутатам Верховной Рады Украины. При этом The Guardian уже стало известно, о чем будет говорить глава британского правительства. Почему это обращения так важно для Джонсона и Украины? Как украино-британские отношения могут развиваться после российско-украинской войны, наша победа, которая – лишь вопрос времени? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Великобритания может реализовать и свою стратегическую задачу и при этом стать одной из стран, которые помогают побороть уже современный нацизм – рашизм

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"В очередной раз Великобритания показывает, что является лидером условной Европы в разрешении этого конфликта, в поддержке Украины против российской агрессии. После выхода Великобритании из Евросоюза, ей необходимо было найти некое новое место под солнцем. А война РФ против Украины открыла в каком-то роде и такую дополнительную возможность. Тем более, что Великобритания достаточно давно выступала с контр-российской позицией. Рассматривая (и как показало время – вполне логично) РФ как вероятного противника. И сейчас Великобритания может реализовать и свою стратегическую задачу (занять ведущую позицию в Европе), и при этом стать одной из стран, которые помогают побороть уже современный нацизм – рашизм".

По словам эксперта, украинско-британские отношения продолжат укрепляться. Он обращает внимание, что в последние 7 лет идет активное наращивание товарооборота. И напоминает о революционном решении со стороны Великобритания, которая стала первой страной, полностью отменившей таможенные пошлины и квоты для украинских товаров, чтобы помочь нашей экономике выстоять в военное время.

"При этом Великобритания автоматически становится одним из ключевых хабов для реэкспорта украинской продукции. И, конечно, есть огромная помощь Украине современным вооружением со стороны официального Лондона, – подчеркивает Сергей Быков. – Плюс – во время недавнего визита премьера Бориса Джонсона в Украину он подчеркнул, что его страна готова взять шефство над Киевской областью, чтобы максимально быстро восстановить уничтоженную рашистами инфраструктуру. И в целом регион. Стратегическое сотрудничество расширяется. Тут можно вспомнить и вектор по созданию международного объединения Украина-Великобритания-Польша. С возможным присоединением балтийских стран и Турции. Разговоры о подобном союзе были еще до войны. И после нее явно активизируются".

Сейчас для Украины очень важной есть военная поддержка со стороны Британии

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко отмечает, что серьезное потепление в отношениях с Лондоном для Киева начались не в связи с войной, а ранее.

"Во многом это соответствовало двухсторонним интересам: Британия диверсифицировала свою внешнюю политику, искала новых торговых партнёров для экспорта и импорта после выхода из ЕС. Украина же получала ещё одного адвоката на Западе, торговые бонусы, возможность получать оборонные поставки и разведывательную информацию", – поясняет Ярослав Божко.

По его мнению, в конечном итоге именно для Британии из всех стран условного "Старого Света" наиболее выгодно и актуально поражение РФ в этой войне.

"Лондон выступал против тесной связи немецкого промышленного бизнеса и российского сырья. Подчеркивал, что это влечет за собой и политические последствия. И мы в этом убедились по осторожной риторике Берлина касательно всего, что связано с агрессией РФ, антироссийскими санкциями, военной поддержкой Украины", – акцентирует эксперт.

Ярослав Божко ожидает, что в перспективе взаимодействие Лондона и Киева усилится. Причем по мере исчерпания возможностей и потребностей в военной сфере – приоритетным станет экономический и гуманитарный трек.

"Однако это уже вопрос мирного времени и подготовки к нему, – акцентирует эксперт. – Сейчас же для Украины очень важны и военная поддержка со стороны Британии, и то, что она сняла все ограничения для украинских компаний на торговлю (это – серьезная помощь нашим производителям в столь сложные времена)".

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