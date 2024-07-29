Обманчивое чувство улучшений с отключениями света: в чем опасность

С 20 июля украинцы заметили улучшение ситуации с отключениями света – уменьшилась их продолжительность, а также частота отключений электроэнергии. Представитель Украинского института будущего Андриан Прокип отмечает, что это не признак того, что проблема в прошлом и указывает на обманчивое чувство от улучшений с отключениями света.



Украинцы снова столкнутся с длительными отключениями света. Фото из открытых источников

Андриан Прокип указывает, что на улучшение ситуации в украинской энергетике повлияло несколько факторов. Например, снижение температуры воздуха привело к падению спроса на электроэнергетику. Еще одной причиной уменьшения отключений света стали дополнительные мощности, добавленные после ремонта атомного энергоблока.

По словам представителя Украинского института будущего, такая ситуация будет продолжаться до конца лета, и возможно в сентябре и октябре графики отключений вообще не будут применяться, если не будет российских обстрелов. Однако Андриан Прокип отмечает, что в середине осени ситуация претерпит изменений.

"С конца октября или начала ноября тенденция преломится. Из-за похолодания будет расти спрос, который зимой будет на треть больше чем летом. Зимой отдача от солнечных электростанций, на которые сейчас приходится почти пятая часть нагрузки энергосистемы, будет минимальной. А потому, сокращении интереса к ситуации в энергетике – преждевременно", — утверждает Прокип.

Прокип указывает на некоторые преимущества, которые могут получить украинцы от сокращения отключений – спадет ажиотажный спрос на аккумуляторы, как следствие и цена на них. Кроме того, Верховная рада отменила пошлины и НДС на такое оборудование, что станет дополнительным фактором снижения цен. Таким образом, украинцы могут получить дополнительное время, чтобы подготовиться к зимним отключениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минэнерго засекретило информацию об экспорте электроэнергии из Украины на период отключения света.

Также "Комментарии" писали о том, почему Россия не атаковала украинскую энергетическую систему зимой и начала проводить масштабные удары весной.