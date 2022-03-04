Обломок российской ракеты упал во дворе президентской дачи Зеленского в Конча-Заспе: (ФОТО)

Во дворе загородного дома главы Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе обнаружили обломок российской ракеты. Президент прокомментировал это коротко: "Мимо".

Во двор дачи Зеленского упал обломок ракети (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в социальных сетях пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Как отметил спикер украинского президента, часть ракеты российского агрессора приземлилась во дворе территории загородной дачи Владимира Зеленского. Сам глава нашей страны лишь коротко сказал об этом: "Мимо".

Важно, что по сообщению украинских СМИ, столица нашей страны – в обороне. Российская армия и колонны боевой техники уже девятый день не могут прорваться в город и агрессор продолжает пускать по столице свои ракеты. Оккупанты рвутся в столицу нашей страны, но его защитники мужественно отражают все нападения агрессивного врага.

По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, столица нашей страны готовится к обороне. Здесь накапливают запасы товаров первой необходимости. Это, в первую очередь, детское питание, средства гигиены, теплые вещи. Наши единомышленники из Европы прислали городу немало гуманитарной помощи. Гуманитарные грузы в Киев идут потоком.

В эти дни Киевский гуманитарный штаб обеспечит потребности в воде, еде и товарах первой необходимости горожан, находящихся в убежищах, — информируют в КГГА.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Оккупанты нацелились на Николаев: подробности. На девятый день военного противостояния Украины с Россией армия оккупантов может попытаться завладеть Николаевом. Силы противника подошли к городу по нескольким направлениям.

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