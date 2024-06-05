Областные администрации отказались озвучить объёмы мобилизованного транспорта

В ряде Украины активизировал мобилизационные мероприятия, включающие привлечение транспортных средств граждан и предприятий. Однако детали этих планов остаются под занавесом тайны, вызывая тревогу и недоверие среди населения.

Областные администрации умалчивают о количестве мобилизованного транспорта

По закону, в периоды мобилизации и военного положения украинцы обязаны предоставлять свои транспортные средства на нужды армии с гарантией дальнейшего возмещения. Однако точные объемы и типы транспортных средств, которые планируется мобилизовать, не разглашаются.

Запросы без ответов

Журналистское расследование, инициированное изданием "Комментарии", включавшее запросы в несколько областных администраций, выявило универсальный ответ: информация об объемах мобилизации имеет "гриф ограничения доступа".

Из общедоступных источников известно, что мобилизации не подлежит транспортное средство, если оно является единственным транспортом в собственности гражданина и другими лицо не владеет. Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливают местные госадминистрации согласно Мобилизационному плану Украины и предоставлению территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Однако граждане, чьи транспортные средства могут быть привлечены, заслуживают полного понимания масштабов и механизмов мобилизации.

Напомним, что прошло почти две недели после вступления в силу законодательных нововведений по мобилизации. В парламенте дискутируют по теме увеличения срока обновления данных для военнообязанных (с 60 дней до 150), понемногу налаживается ситуация с приложением "Резерв", а какие-то моменты утрясают на ходу правительственными постановлениями. Что можно сказать о мобилизационных процессах в Украине и их перспективах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.