Облачно и без осадков: какой будет погода в Украине 16 января

В Украину пришло небольшое потепление, поэтому в воскресенье, 16 января, почти во всех областях в дневное время будет "плюсовая" температура. Такими данными поделился Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 16 января / Фото: Unsplash

Известно, что в большинстве регионов будет облачно, но осадков не прогнозируется, а если и будут, то незначительные и только на Востоке страны. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, а ветер должен стихнуть.

Теплее всего будет в западных областях Украины, во Львовской и Ивано-Франковской областях, например, столбики термометра повысятся до +1...+3 градусов. А вот на юге страны незначительно похолодает.

Жителям восточных, центральных и северных регионов рекомендуют подготовиться к морозам, хоть и небольшим. В дневное время на улице будет 0…-1 градус.

А вот в столице Украины, 16 января, температура воздуха составит -1…+1 градус, осадков не будет, но разгуляется северо-западный ветер. Также горожан предупредили о гололедице на дорогах.

Напомним, на днях на севере и северо-востоке Японии разбушевалась непогода. Циклоны принесли с собой снежные бури, из-за которых были отменены несколько авиарейсов и затруднено движение автомобильного транспорта. В Сети появились видео с места событий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в декабре 2021 года на севере России обнаружили голубые огни на снегу. Их нашли ученые, которые провели исследование и выяснили, что причиной странного свечения являются морские обитатели.

Читайте также, что в сентябре 2021 года в Украине впервые выпал снег на горе Поп Иван. На вершине была ограниченная видимость, а температура воздуха составляла — 4 градуса.

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