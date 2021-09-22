В Украине выпал первый снег

На горе Поп Иван выпал снег, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

Снег на высокогорье, фото Facebook

По состоянию на утро на вершине горы была ограниченная видимость. Температура воздуха составляла -4 градуса по Цельсию. Идет умеренный снег.

ГСЧС Украины призывает украинцев, которые собираются в горы, учесть сложные погодные условия. Еще вчера в горах была только паморось. Снегопада не наблюдали, но в ночные часы температура падала до -6 градусов по Цельсию. Спасатели предупреждают о заморозках в ближайшие ночи на большей части Украины. Температура может падать до -3 градусов при ясном небе. Только на юге, востоке и Закарпатье ночью удержатся плюсовые значения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выпадении снега в пустыне Атакама. В Чили, в самом засушливом месте на нашей планете — пустыне Атакама, выпал снег. По словам жителей города Эль-Сальвадор, такого не наблюдалось последние три десятка лет. Отмечается, что ранее снег мог выпасть только июне и июле. В некоторых местах толщина снежного покрова достигает пятнадцати сантиметров. Такие обильные осадки в конце августа местными жителями воспринимаются как чудо. В Сети появляются фото и видео, на которых видно, как огромные площади территории Чили покрыты снегом. Для справки: пустыня Атакама считается одним из самых засушливых мест на Земле. В течение четырех веков здесь не наблюдалось существенных осадков. Перуанское течение охлаждает нижние слои атмосферы и создает температурную инверсию, которая препятствует выпадению осадков.

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