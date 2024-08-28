Обходить санкции стало сложнее: с каким проблемами РФ столкнулась в Грузии и Казахстане

Ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона" в результате последних санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Приостановка сотрудничества обусловлена дополнительными проверками по поводу связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций.

Грузинские Telegram-каналы сообщают, что TBC Bank убрал вкладку "Золотая Корона" из своего приложения, сервис Rico не выдает ранее отправленные платежи, а Bank of Georgia отклоняет переводы. Официальная информация о запрете платежной системы на территории Грузии не объявлялась.

В последний пакет санкций США, примененных накануне Дня Независимости Украины, внесли одного из крупнейших провайдеров ІТ-услуг для финансового сектора в РФ – Центр финансовых технологий (ЦФТ). Компания также является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона".

Кроме того, в новый пакет санкций попал Диасофт – один из разработчиков системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС и АТОЛ – производитель POS-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

Всего в этом пакете США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам (российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающим в стратегически важных для РФ секторах экономики).

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