О чем говорят заявления Орбана и его заигрывания с Трампом: к чему это может привести

Руководство Венгрии ведется себя по-хамски уже не только в отношении Украины, которой продолжает выставлять претензии якобы о недостаточной защите венгерского национального меньшинства. Премьер-министр Виктор Орбан делает нападки на руководство ЕС, заявляя, что западный мир якобы является "источником разрушения" других государств. Он также открыто заигрывает с наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. О чем говорят подобные действия Орбана? К чему они в итоге могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан не достиг ни одной из своих целей

Политический эксперт Сергей Таран акцентирует, что Орбан занимается геополитическим шантажом. И требует от ЕС большего финансирования – в обмен на разблокирование тех или иных инициатив, направленных на поддержку Украины.

"Ранее Брюссель часто замораживал общеевропейские средства, которые выделялись на поддержку венгерской экономики. Но делал это исключительно из-за нарушения официальным Будапештом базовых принципов демократии внутри своей страны. Именно поэтому Венгрия то и дело использовала свое право вето, шантажируя ЕС, в том числе, "украинским вопросом". То же самое сейчас Орбан делает по отношению к другим странам Евросоюза, используя "фактор Трампа". Пытаясь выстраивать альтернативные связи с США, чтоб показать, что с венгерским режимом надо считаться", – поясняет эксперт.

Такая политика, продолжает он, возможно, дает эффект в краткосрочной перспективе. Но стратегически она – проигрышна. Ведь демонстрирует, что Венгрия при Орбане не может ничего предложить другим странам, кроме шантажа.

По мнению Сергея Тарана, о неэффективности такой политики говорит то, что, по сути, Орбан не достиг ни одной из своих целей. Так или иначе, помощь Украине выделалась со стороны ЕС, независимо от того, что делала или чего хотела Венгрия, подчеркивает эксперт.

"И, конечно, вряд ли Венгрия сможет влиять на политику США касательно Украины, даже если Трамп вернется в Белый дом. Его позиция в таком случае точно не будет зависеть от пожеланий Орбана, – уверен Сергей Таран. – Резюмируя: политика Венгрии — это демонстрация демократии в действии. Есть разные точки зрения, в том числе такие экзотические, как у нынешней Венгрии. Но такие "особые мнения" не способны влиять на общую политику того же ЕС, которая была, есть и будет проукраинской".

К резонансным заявлениям Орбана уже пора привыкнуть

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова рассуждает так:

"Орбан, действительно, активно заигрывает с Трампом. Причем не он один из европейских политиков так делает. Делая ставку на Трампа как вероятного нового хозяина Белого дома. Пытаясь наладить с ним контакт заранее, надеясь на некие преференции в будущем".

Абсолютно ошибочная тактика, уверена аналитик. В украинской истории, напоминает она, мы уже имели неприятный пример, когда делалась однопартийная или персональная ставка на какого-либо политика, а не сбалансированный, взвешенный подход.

"Последняя социология демонстрирует, что Байден сейчас даже опережает Трампа, хоть и на процент, равный статистической погрешности, – отмечает Александра Решмедилова. – Уперся ли Трамп в потолок, будет ли наращивать рейтинг, пока сложно сказать. Нельзя исключать, что он вернется в Белый дом. Но это вовсе не стопроцентная вероятность. Если Орбан делает ставку исключительно на Трампа, что он будет делать в случае его проигрыша?".

Те, кто оставляет себе узкое поле для маневра, всегда обречены в политическом мире, поясняет эксперт.

"К тому же, – отмечает она, – даже в случае, если Трамп станет президентом, он будет ограничен в своих действиях. И не сможет сделать всё то, о чем сейчас заявляет. Сейчас идет большая геополитическая игра, но не активной фазы, а скорее — подготовительного этапа".

Ну, а к резонансным заявлениям Орбана уже пора привыкнуть, считает Александра Решмедилова. По ее словам, венгерский премьер таким образом пытается продемонстрировать свой вес, свою условную важность. Где-то даже шантажируя ЕС и НАТО, считая, что имеет некую "золотую акцию", так как решения там утверждаются пока исключительно консенсусом.

"Но с этим уже начали работать, – акцентирует аналитик. – И санкционно, и ограничивая те или иные действия официального Будапешта, и демонстративно ставя того же Орбана на место".

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