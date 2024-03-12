О чем говорят действия поляков на границе: почему не удается решить проблему

Проблемы на украино-польском кордоне, который с февраля блокируют протестующие фермеры, усугубляются. И просвета, увы, пока не видно. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".

Блокада границы. Фото из открытых источников

На сегодняшний день происходящее выглядит как средневековье

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поделился таким комментарием:

"Украинское правительство должно иметь сильную переговорную позицию, подкрепленную украинскими импортерами. И, если польские фабрики, экспортеры не хотят терять (что уже делают из-за блокирования границ) стратегический рынок – то они должны совместно со своим правительством, со своими фермерами сделать так, чтобы таможенные переходы были свободными для совместной торговли".

А на сегодняшний день происходящее выглядит как средневековье, считает эксперт. Теряет украинский бизнес, украинский бюджет – теряет польский производитель продуктов питания, машиностроения, химической промышленности и других отраслей из-за невозможности поставок.

"Бизнес должен совершенствовать технологии, бороться за рынки, конкурируя – совершенствоваться. А происходящее сегодня отвергает производителей двух стран десятилетия назад", – констатирует Дмитрий Соломчук.

Проблема бьет как по Украине, так и по Польше

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко акцентирует, что ситуация на украино-польской границе – это, прежде всего, проблема евросообщества.

"Сейчас в ЕС проходят массовые выступления фермеров. Они возмущены законом о т.н. восстановлении эко-системы. И хоть прописанные там меры должны быть внедрены до 2050 года, но уже сейчас аграриям нужно больше тратить, чтоб получить то, что имели раньше. Они требуют увеличения дотаций. А денег на это нет. И в этой ситуации польские фермеры ничего иного не придумали, кроме как заблокировать границу с Украиной. Зная, какой это вызовет резонанс. Так что мы тут стали заложниками ситуации", – поясняет эксперт.

Проблема сложная, отмечает он, причем, бьет она как по Украине, так и по Польше, экономика которой теряет.

"Что касается Украины, то мы увеличиваем экспорт морем. Объемы перевозок там у нас сейчас вышли на те, что мы имели до российского вторжения, – подчеркивает Александр Охрименко. – Ну, а решить проблемы с блокированием границы может и должна польская власть. По-хорошему, стоило бы показательно наказать тех протестующих, кто откровенно нарушает законодательства. И польское, и общеевропейское. А нарушений этих скопилось уже — воз и тележка. Если же пойти на уступки этим шантажистам, но подобные ситуации будут повторяться снова и снова".

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