О чем говорит заочная перепалка НАТО и Китая: почему игра в нейтральность больше не пройдет

В СМИ все чаще появляются материалы о том, что Китаю не удастся постоянно играть в нейтральность и, все же, придется определиться относительно своей позиции в войне России и Украины. Интересно, что эти материалы появились на фоне заочной перепалки между генсеком НАТО и официальными представителями МИД Китая. Первый фактически обвинил официальный Пекин в подыгрыше РФ в войне. А Пекин в присущей себе манере намекнул, что НАТО подливает масла в огонь. Следовательно, российско-украинская война еще больше разгорается. О чем говорят все эти заявления? Может ли быть так, что Запад таким образом оказывает давление на Китай, подталкивая к откровенному разговору с Путиным об окончании войны? Можно ли ожидать, что позиция Китая в конце концов изменится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай и НАТО. Фото: из открытых источников

Китаю намекнули на жесткую реакцию

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, напомнил, что Китай неоднократно заявлял, что в российско-украинской войне не может быть ни победителей, ни проигравших.

"Таким образом, фактически подтверждается, что Китай не заинтересован в реальном, справедливом урегулировании российско-украинской войны. Более того, при невозможности достижения именно такой заморозки для Китая даже выгоднее держаться немного в стороне, помогая России и используя этот конфликт, как постоянно действующую рану, которая ослабляет и Россию, толкая к всесторонней зависимости от Китая, и Украину и Европу, собственно в целом западную коалицию, развязывая дополнительно Китаю руки в Тихоокеанском регионе и создавая возможность использовать интенсивность российских провокаций на европейском направлении, будь то в Украине или относительно стран НАТО, Балкан и т.д. Как таран и дымовую завесу, отвлечение от китайских агрессивных замыслов по Тайваню", – отметил эксперт.

Что касается заявления Йенса Столтенберга, то, по мнению Олега Саакяна, они направлены на то, чтобы продемонстрировать, что отсиживаться Китаю не удастся. Ему придется определяться.

"И пассивная позиция а-ля отстраненности от российской агрессии, но при этом помощи в живучести российской экономики, а именно ее промышленности, уже считается подыгрыванием России и будет вызывать сопротивление Запада и усиление санкционного давления в отношении Китая. То есть, это направлено на то, чтобы прислать месседж, что ситуация в таком статусе продолжаться долго не сможет. Это будет иметь реакцию. Для этого же были и визиты со стороны чиновников США в Пекин, целый ряд острых заявлений. И, собственно, последний пакет санкций ударил не только по РФ, но и по китайскому финансовому сектору – по той части, которая помогает России выходить из изоляции", – прокомментировал политолог.

Также эксперт обратил внимание, что на подходе в Соединенных Штатах финишная прямая выборов, по результатам которых в Белый дом может вернуться Дональд Трамп, занимающий жесткую антикитайскую позицию, но при этом жестко скептически настроенный по поводу НАТО.

"Поэтому жесткие заявления официальных представителей НАТО в отношении Китая могут быть элементом развития коммуникации с Трампом и снятия части его скепсиса, поиска точек соприкосновения с потенциальной будущей администрацией. И точно такая риторика сейчас не навредит отношениям с Администрацией Джо Байдена, поэтому безопасна. На фоне саботажа Китаем саммита мира ряд европейских столиц убедились и утвердились во мнении по поводу угроз со стороны Китая. Часть столиц выступала за сохранение шире, чем просто торговых отношений с Китаем и собственно не увеличение ассоциированности европейских государств с американской политикой в Тихоокеанском регионе. После активного саботажа Китаем саммита мира и помощи России в открытую такие мнения стали менее популярны в Европе. Поэтому это развязывает руки, в частности, для Йенса Столтенберга, для официальной европейской дипломатии в более жестких оценках и дополнительном давлении на Китай", – резюмировал собеседник портала "Комментарии".

Ни одна страна теперь не может быть нейтральной

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль отметила, что комментировать ситуацию нужно начинать с того, что китайская делегация не была представлена на саммите мира, прошедшем в Швейцарии в эти выходные.

"Также мы можем проанализировать и заключить, что Китай является лидером по производству товаров масс-маркета и такая лидерская позиция в частности в торгово-экономическом секторе предоставляет возможности этой стране таким образом подчеркивать свою позицию в этом мире. Но все же мы понимаем, что война в Украине – это не только о нападении России на Украину. Это тоже попытка подрыва глобальной безопасности. Речь идет о глобальной безопасности, ведь РФ уже не скрывает своего сотрудничества, например, с той же Северной Кореей. Все это говорит также о противостоянии тоталитарного демократическому миру. Поэтому, учитывая все это, больше не будет возможности ни у одной страны подчеркивать свою позицию нейтралитета, находясь в стороне", – отметила эксперт.

Катерина Коваль отметила мощную работу Офиса президента Украины, специалисты которого прилагают все усилия для построения двусторонних международных отношений с тем же Китаем.

По словам эксперта, несмотря на то, что Китай исторически давний партнер России, в первую очередь в экономической сфере, Пекину сложно будет продолжать играть в нейтральность.

"До завершения полномасштабной войны в Украине ни одной стране не удастся быть нейтральной. Верим в то, что с нашей стороны продолжится мощная дипломатическая работа, и каждый на своем месте делаем все для приближения победы", – подытожила Катерина Коваль.

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