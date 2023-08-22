О чем говорит появление Пригожина в Африке – почему Запад лишь наблюдает

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которого после странного июньского "марша" на Москву базируются в Беларуси, где даже зарегистрированы как "образовательная организация" "Группа Вагнер", записал новое видео. Теперь из Африки. Заявил, что его ЧВК "делает Африку более свободной" и "кошмарит бандосов". О чем говорит такого рода обращение? Почему Запад не может вышибить вагнеровцев из Африки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Сегодня лидером по влиянию на Африку является Китай, на втором месте – Россия

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поясняет:

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"Запад не может вышибить вагнеровцев из Африки по одной простой причине: Запад давно потерял свои позиции в Африке. Большая часть африканского континента настроены не просто отрицательно, но и даже враждебно по отношению к США и к европейским странам".

По словам эксперта, США контролируют сегодня три государства в Африке, Франция – четыре. Это из 55 государств.

"Около десятка стран Африканского континента относятся к Западу нейтрально. Многие помнят о колониальном прошлом и о грабительской политике США и их союзников. У африканских народов есть, что предъявить Вашингтону. Сегодня лидером по влиянию на Африку является Китай, который принес образовательные программы, технологии, стабильность и рабочие места. На втором месте – Россия, которая предоставляет не только дешевое зерно и продовольствие, но и силы для борьбы с исламистами и вооруженными бандами (типа ИГИЛ и Боко Харам). Вагнеровцы давно присутствуют в Африке – в Мали, Чаде, ЦАР, Мозамбике, Мадагаскаре. Это далеко не новая история. Если бы у США были силы "выбить" ЧВК "Вагнер" из Африки, они бы это сделали. Но ситуация такова, что, увы, мы являемся свидетелями постепенного угасания и упадка США как силы планетарного масштаба", – констатирует Константин Бондаренко.

В ближайшее время вагнеровцы могут показать себя, если начнется эскалация вокруг Нигера

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса предполагает, что перебазирование Пригожина и его частной армии в Африку было ожидаемо.

Думаю, в ближайшее время вагнеровцы могут показать себя, если начнется эскалация вокруг Нигера куда некоторые страны Западной Африки готовы вторгаться, чтобы вернуть законную власть президенту военным путем", – отмечает Илия Куса. "После того, как его изгнали из России, было понятно, что он станет заниматься своей подпольной империей в Африке. Кремль не может его там никем заменить, потому Пригожин остается для него ценным человеком, от которого нельзя так просто избавиться

А нигерская военная хунта, захватившая власть, уже запросила помощь ЧВК "Вагнер", если такое случится, напоминает эксперт.

Похоже, что Пригожин сейчас пытается сохранить свой бизнес в Африке после того, как потерял российские ресурсы

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Я до конца не уверена, что Пригожин находится в Африке, хоть он утверждает именно это. Впрочем, исключать подобного тоже нельзя. Есть данные, что ЧВК "Редут", принадлежащее российскому Минобороны, начала отжимать у ЧВК "Вагнер" африканские контракты. И Пригожин, возможно, был вынужден лично отправляться в Африку, чтобы этим заняться. Известно, что вагнеровцы активны там в ряде стран: Мозамбик, Ливия, ЦАР, Мали, Нигерия".

По словам Татьяна Поповой, официально ЧВК "Вагнер" не существует. Но есть пригожинская фирма "Конкорд", у которой – отдельные подструктуры, работающие в той же Африке в интересах разных российских компаний.

Тем не менее, ему не удалось проломить военно-политическую мафию, – отмечает эксперт. – При этом, Bloomberg недавно заверял, что, по информации из пяти источников, ФСБ советует Путину сменить главы МО Шойгу и главу Генштаба Герасимова То есть, наличие проблем в данных структурах — это не просто заявления Пригожина, но и мнение российских элит в целом. В том числе — элит из спецслужб ". "И очень похоже, что Пригожин сейчас пытается сохранить свой бизнес в Африке после того, как потерял российские ресурсы. Думаю, его ситуация незавидна. Казалось бы, месседжи, с которыми он выступал накануне и во время мятежа — логичны. От того, что вообще не понятно, зачем надо было начинать войну против Украины. До месседжа — что верхушка МО и Генштаба — полные м*даки

Что будет дальше с Пригожиным сказать сложно, считает Татьяна Попова. Но, напоминает она, есть намеки, что в течение полугода его или уберут, или ему нужно делать новый мятеж.

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