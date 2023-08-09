О чем говорит оптимизм Марченко – как обстоят дела в Украине по борьбе с коррупцией

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что в нашей стране сегодня самый низкий уровень коррупции. Согласны ли с таким утверждением? А также с тем, что, по словам всё того же Марченко, работа НАБУ, НАПК, общественных организаций и других служб дают свой эффект, однако с определенным опозданием. Издание "Комментарии" с этими вопросами обралось к экспертам.

Коррупция в Украине. Фото: из открытых источников

Об уровне коррупции нужно спрашивать не у власти, а у тех украинцев, которые выехали и хотят выехать из нашей страны

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Громкие заявления Марченко о том, что в Украине сейчас самый низкий уровень коррупции, напоминают мне украинское выражение "Хвали мене, моя губонько, бо роздеру до вух". Ну, конечно, кто как не представители власти могут "по-настоящему оценить" уровень коррупции! Яйца по 17 гривен, закупка новых авто, постоянные задержания на тех или иных взятках, в том числе, нардепов – представителей правящей партии "Слуга народа" говорят куда больше, чем заявления Марченко".

По словам эксперта, об уровне коррупции нужно спрашивать не у власти, а у тех украинцев, которые выехали и хотят выехать из нашей страны даже не столько из-за войны, сколько из-за созданных властью невыносимых условий для ведения предпринимательской деятельности, для проживания тут в принципе.

"Тот же Израиль живет в войне десятки лет. И люди хотят туда эмигрировать, открыть там свой бизнес. В нашем случае вопрос в том, что украинская власть неимоверно обнаглела, – уверен Сергей Доротич. – И дает подобные интервью на фоне постоянного указывания извне на огромный уровень коррупции в Украине, на фоне крика отчаянья всех активных граждан нашей страны. Остановитесь! Перестаньте красть и дерибанить! Ведь война же, а вы никак не нажретесь!".

Что касается якобы влияния на те или иные процессы общественных организаций, то, по мнению эксперта, плевала наша власть на них.

который отменяет с 1 августа 2% единый налог, частично отменяет действующий мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), игрального бизнес и финансовых услуг, а с 1 октября возвращается еще и ответственность (кроме прифронтовых территорий и территорий возможных боевых действий) за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов (РРО). Зеленского призывали вспомнить о слове, которое он дал в марте 2022-го, что те послабления, которые ввелись на ФОПов на фоне широкомасштабной российской агрессии (мораторий на проверки, спецрежим упрощенки – 2%, возможность не платить единый налог, единый соцвзнос предпринимателям, которые не могут сейчас этого делать), будут действовать не просто на весь период действия военного положения, но и год – после. Ведь несдержанные первым лицом государства обещания, которые давались публично, – это "зеленый свет" вранью и коррупции на высшем уровне. Но президент подписал этот убийственный для украинского бизнеса закон, проигнорировав и свои обещания, и нашу петицию. Это маркер того как нынешняя власть относится к общественному мнению… Именно поэтому подобные заявления Марченко — это очередное издевательство, клоунада, ложь", – подчеркивает Сергей Доротич. "Типичный пример – инициированная мной петиция, которая набрала нужные для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов с просьбой не подписывать катастрофический для предпринимателей законопроект №8401

Он уверяет, что коррупция в Украине – бешенная. Люди не видят просвета. Самое страшное, что сейчас это еще и коррупции на крови, на жизнях патриотов.

"А реальное общественное мнение власть подменяет фейковым, создавая карманные общественные организации (в том числе в сфере предпринимательства), которые создают иллюзию деятельность и одобряют любые действия тех, кто правит сейчас страной", – констатирует эксперт.

Марченко почему-то не замечает шквала публикаций о коррупции в госзакупках, о воровстве бюджетных денег через подставные фирмы и фиктивные покупки

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович предполагает, что министр Марченко, похоже, забыл свое же постановление №1165 о блокировке налоговых накладных, которое породило беспрецедентную коррупцию в налоговой службе.

"Министр, правда, заявил, что он не знает, как это постановление используют налоговики, но зато СБУ то и дело задерживает сотрудников налоговой за вымогательство 1,5% от суммы заблокировнного НДС – за то, чтобы его разблокировать. В суде более 40 000 исков по делам о конфискации НДС со счетов предприятий, – подчеркивает эксперт. –Марченко почему-то не замечает шквала публикаций о коррупции в государственных закупках, о воровстве бюджетных денег через подставные фирмы и фиктивные покупки. Он пропустил коррупцию в Министерстве обороны, хотя именно Минфин выдал справку о 33 млрд грн, которые бесследно исчезли из МО".

С 1 августа возобновляются проверки предпринимателей, напоминает Павел Себастьянович. По его словам, 56000 изголодавшихся инспекторов набросятся на выживший бизнес – и мы опять увидим тысячи долларов, разложенные сотрудниками СБУ и НАБУ на столах и диванах офисов и домов работников контролирующих бизнес органов.

"А коррупцию на тарифах на газ и электроэнергию министр тоже не замечает? А продажу титанового сырья в Россию? А то, как правящая партия отправляет за коррупцию своих депутатов в отставку? Не видно? – вопрошает эксперт. – Министру пора или купит очки, или отправиться вслед за мальдивскими депутатами ".

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему может привести эскалация в Черном море – удастся ли перезапустить зерновое соглашение.