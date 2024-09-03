Нужно помочь "предотвратить ядерную аварию": почему Гросси экстренно едет на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится на пути к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter-аккаунте Гросси.

Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников

"Прошло два года с тех пор, как мы основали Миссию поддержки и содействия в Запорожье, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС. Я еду на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", — написал Рафаэль Гросси.

Отметим, миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства 27 августа посетила Курскую АЭС.

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской атомной электростанции (КАЭС) в РФ", — отметил Гросси.

Он заверил, что в связи с новыми событиями и повышением уровня военной активности вблизи КАЭС, внимательно следит за развитием событий на месте, особенно в отношении станции.

"Ситуация развивается, и очень важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, я воочию увидел ситуацию и обсудил модальности дальнейших действий, которые могут понадобиться для оценки состояния ядерной безопасности и защищенности ХАЭС", — добавил Гросси.

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