Нужно помочь "предотвратить ядерную аварию": почему Гросси экстренно едет на ЗАЭС

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Кравцев Сергей
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится на пути к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter-аккаунте Гросси.
Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников
Отметим, миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства 27 августа посетила Курскую АЭС.
Он заверил, что в связи с новыми событиями и повышением уровня военной активности вблизи КАЭС, внимательно следит за развитием событий на месте, особенно в отношении станции.
Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) исследовали последствия пожара на Запорожской АЭС и сделали первые выводы по поводу инцидента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
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