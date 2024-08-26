Миссия МАГАТЭ едет на Курскую АЭС: Гросси рассказал, почему он лично решил приехать в РФ

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства завтра, 27 августа, посетит Курскую АЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской атомной электростанции (КАЭС) в РФ", — отметил Гросси.

Он заверил, что в связи с новыми событиями и повышением уровня военной активности вблизи КАЭС, внимательно следит за развитием событий на месте, особенно в отношении станции.

"Ситуация развивается, и очень важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, я воочию увидел ситуацию и обсудил модальности дальнейших действий, которые могут понадобиться для оценки состояния ядерной безопасности и защищенности ХАЭС", — добавил Гросси.

Отметим, ранее Гросси заявлял, что он намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Глава МАГАТЭ уточнил, что Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" с украинских позиций.

"И поскольку там идут боевые действия, я очень озабочен", – заявил он.

Близость объекта к месту боевых действий, по словам Гросси, вызывает "особую обеспокоенность" из-за того, что полностью работающие сегодня два атомных реактора станции под Курском имеют аналогичное строение с реакторами Чернобыльской АЭС.

"Это станция чернобыльского типа. [...] Ядро реактора полностью открыто", – объяснил Гросси.

На вопрос, является ли его визит в Курск просьбой Москвы, Гросси ответил, что он сказал, что агентство должно получить доступ к станции, если они хотят, чтобы руководитель МАГАТЭ занял какую-нибудь позицию. В итоге из Москвы пришло приглашение.



