«Нужно полностью убрать лимиты для Starshield»: Михаил Федоров сделал заявление о спасении миссий ВСУ

Компания SpaceX начала процесс упразднения скандальных ночных лимитов на работу спутниковой связи в движении, возвращая украинским военным возможность использовать высокие скорости для проведения боевых операций. Об этом сообщил бывший министр цифровой трансформации и экс-глава Минобороны Михаил Федоров, который длительное время являлся главным коммуникатором между Киевом и американским миллиардером Илоном Маском.

Михаил Федоров

Благодаря оперативному вмешательству и привлечению прямых каналов связи с менеджментом корпорации, критическую проблему, которая угрожала ночью сорвать работу украинских беспилотных систем и противовоздушных перехватчиков, удалось частично урегулировать. Технические параметры терминалов возвращаются к рабочим показателям.

"Работа Starlink на скорости до 160 км/ч восстанавливается, – официально проинформировал Федоров, подчеркнув стратегическую важность этого шага для передовой. — Ударные дроны и перехватчики должны снова улететь".

Следует заметить, что именно Михаил Федоров еще с начала полномасштабного вторжения построил уникальные личные и профессиональные отношения с Илоном Маском. Именно его прямые ночные сообщения в сети X (Twitter) в феврале 2022 заставили Маска бесплатно активировать спутниковый интернет над Украиной и отправить первые тысячи терминалов. В последующие годы Федоров неоднократно выступал в роли "кризисного дипломата", сглаживая углы после эпатажных политических заявлений основателя SpaceX и решая проблемы с геозонами (геофенсингом) или финансированием сети, когда другие государственные органы заходили в тупик.

Несмотря на успешное восстановление базового скоростного лимита, экс-чиновник настаивает, что Украина не должна зависеть от подобных внезапных технических колебаний в будущем. Команда продолжает оказывать давление на американскую сторону для получения особого статуса для оборонных заказов.

"Теперь нужно поработать над тем, — резюмирует Михаил Федоров, очерчивая следующую дипломатическую цель в переговорах со SpaceX, — чтобы вообще убрать ограничение скорости для Starshield".

Полное снятие скоростных барьеров для военной модификации спутников должно окончательно обезопасить украинские беспилотные самолеты от рисков внезапного отключения во время выполнения дальних миссий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чем опасно отключение Старлинк для Украины.