«Потрібно повністю прибрати ліміти для Starshield»: Михайло Федоров зробив заяву про порятунок місій ЗСУ

Компанія SpaceX розпочала процес скасування скандальних нічних лімітів на роботу супутникового зв'язку в русі, повертаючи українським військовим можливість використовувати високі швидкості для проведення бойових операцій. Про це повідомив колишній міністр цифрової трансформації та ексголова Міноборони Михайло Федоров, який тривалий час був головним комунікатором між Києвом та американським мільярдером Ілоном Маском.

Михайло Федоров

Завдяки оперативному втручанню та залученню прямих каналів зв'язку з менеджментом корпорації, критичну проблему, яка вночі загрожувала зірвати роботу українських безпілотних систем та протиповітряних перехоплювачів, вдалося частково врегулювати. Технічні параметри терміналів повертаються до робочих показників.

"Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється, — офіційно поінформував Федоров, підкресливши стратегічну важливість цього кроку для передової. — Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти".

Варто зауважити, що саме Михайло Федоров ще з початку повномасштабного вторгнення збудував унікальні особисті та професійні стосунки з Ілоном Маском. Саме його прямі нічні повідомлення у мережі X (Twitter) у лютому 2022 року змусили Маска безкоштовно активувати супутниковий інтернет над Україною та відправити перші тисячі терміналів. Протягом наступних років Федоров неодноразово виступав у ролі "кризового дипломата", згладжуючи кути після епатажних політичних заяв засновника SpaceX та розв'язуючи проблеми з геозонами (геофенсингом) або фінансуванням мережі, коли інші державні органи заходили у глухий кут.

Попри успішне відновлення базового швидкісного ліміту, ексурядовець наполягає, що Україна не повинна залежати від подібних раптових технічних коливань у майбутньому. Команда продовжує тиснути на американську сторону задля отримання особливого статусу для оборонних замовлень.

"Тепер потрібно попрацювати над тим, — резюмує Михайло Федоров, окреслюючи наступну дипломатичну мету у перемовинах зі SpaceX, — щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield".

Повне зняття швидкісних бар'єрів для військової модифікації супутників має остаточно убезпечити українські безпілотні літаки від ризиків раптового вимкнення під час виконання дальніх місій.

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