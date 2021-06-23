Нужно обязательно работать, независимо от обстоятельств - эксперт

Этот год научил меня, что прогнозировать что-либо — это очень наивно. Нужно обязательно работать, независимо от обстоятельств. Об этом заявил медийный фотограф, эксперт ряда телепроектов Вадим Яцун изданию "Комментарии-Украина".

Вадим Яцун (фото из открытых источников)

"Даже в ситуации полной катастрофы есть возможность для развития. И веру в себя, свои действия нужно только приумножать! Что касается грядущего года, то надежда у меня, наверное, как и многих, — наконец-то обрести возможность перемещаться и не бояться прогнозировать", — считает Вадим Яцун.

Кроме того, эксперт рассказал, что показал карантин.

"Индустрия однозначно изменилась. Безусловно, произошло снижение продаж. Многие работники сферы лишились работы. Но вместе с этим произошло развитие в диджитал сфере. Показы коллекций начали делать онлайн. Бренды стали сильнее заботиться о продажах в интернете. И это — важная перемена! Карантин показал, что в любом бизнесе выживет лишь тот, кто мыслит креативно. То, что происходит, бесспорно бьет по кошельку как дизайнеров, так и потребителей. Но одновременно и чистит рынок от дизайнеров-однодневок", — добавил Яцун.

Как сообщали ранее 16 июня правительство продолжило карантин в Украине до 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Политик утверждает, что хотя ситуация с коронавирусом в стране и улучшилась, но надо быть готовыми ко всему. Недавно премьер уже сообщал, что Украина попала в "зеленую" карантинную зону Европейского Союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 74,7 случаев на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев — более подробно читайте в нашем материале.

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