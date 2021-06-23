Нужно обязательно работать, независимо от обстоятельств - эксперт

Этот год научил меня, что прогнозировать что-либо — это очень
наивно. Нужно обязательно работать, независимо от обстоятельств. Об этом заявил
медийный фотограф, эксперт ряда телепроектов Вадим Яцун изданию
"Комментарии-Украина".
Вадим Яцун (фото из открытых источников)
"Даже в ситуации полной катастрофы есть возможность для
развития. И веру в себя, свои действия нужно только приумножать! Что касается
грядущего года, то надежда у меня, наверное, как и многих, — наконец-то обрести
возможность перемещаться и не бояться прогнозировать", — считает Вадим
Яцун.
Кроме того, эксперт рассказал, что показал карантин.
"Индустрия однозначно изменилась. Безусловно, произошло
снижение продаж. Многие работники сферы лишились работы. Но вместе с этим
произошло развитие в диджитал сфере. Показы коллекций начали делать онлайн.
Бренды стали сильнее заботиться о продажах в интернете. И это — важная
перемена! Карантин показал, что в любом бизнесе выживет лишь тот, кто мыслит
креативно. То, что происходит, бесспорно бьет по кошельку как дизайнеров, так и
потребителей. Но одновременно и чистит рынок от дизайнеров-однодневок", —
добавил Яцун.
Как сообщали ранее 16 июня правительство продолжило карантин в Украине до 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Политик утверждает, что хотя ситуация с коронавирусом в стране и улучшилась, но надо быть готовыми ко всему. Недавно премьер уже сообщал, что Украина попала в "зеленую" карантинную зону Европейского Союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 74,7 случаев на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев — более подробно читайте в нашем материале.
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