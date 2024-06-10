Нужно ли Украине быть членом ЕС: результаты опроса

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому Совету открыть переговоры по расширению с Украиной и Молдовой. А председательствующая в ЕС Бельгия планирует до конца июня начать официальные переговоры по вступлению Украины, которое обычно занимает несколько лет. Компания Active Group провела социологическое исследование и выяснила мнение украинцев о вступлении Украины в ЕС.



Нужно ли Украине членство в ЕС. Фото из открытых источников

Согласно исследованиям Active Group, 75,7% украинцев считают, что Украине нужно стать членом Европейского Союза. Противоположного мнения придерживается 17% украинцев.





Нужно ли Украине стать членом ЕС. Опрос Active Group

В вопросе, нужна ли Украина Европейскому Союзу, 46,7% опрошенных считают, что Украина нужна ЕС, а 38,8% украинцев ответили – нет.





Нужна ли Украина ЕС. Опрос Active Group

Также в социологическом исследовании Active Group был вопрос, присоединится ли Украина к Европейскому Союзу. 14,7% украинцев считают, что Украина станет членом ЕС в ближайшее время. 37,3% опрошенных избрали вариант, что Украина присоединится, однако в отдаленной перспективе. В том, что Украина в далеком будущем станет членом Европейского Союза, указало 28,6%.

Вариант ответа, что Украина не будет членом ЕС, набрал 10% голосов респондентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа дата, когда будут открыты переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это связано с тем, что председательство Бельгии в ЕС заканчивается в конце июля, а следующей страной, которая станет руководителем, будет недружелюбная к Украине Венгрия.

Также "Комментарии" писали о том, сможет ли Украина после обретения членства в ЕС догнать другие страны союза по уровню жизни.