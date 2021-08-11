Нужен только номер телефона: какой вид мошенничества набирает оборотов в Украине

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Вечканова Елена
Мошенничество,
связанное с интернетом или телефонными звонками, давно процветает на территории
нашего государства. Нечистые на руку люди постоянно придумывают новые схемы,
которые позволяют обмануть слишком доверчивых украинцев. Предупреждение о новом
виде манипулирования опубликовали в киевском департамента киберполиции Украины, сообщает "УНИАН".
Мошенники могут украсть ваши деньги, зная лишь номер телефона. Фото: Depositphotos
По словам главы Управления
противодействия киберпреступления в Киеве Ивана Тимошенко, набирающая оборотов
мошенническая схема связана с номерами телефонов украинцев. С помощью лишь
такой информации аферисты умудряются проводить банковские операции, открывающие
им доступ к чужим финансам.
Особо
внимательным, утверждает Тимошенко, следует быть людям, которые регулярно публикуют
любые рекламные объявления, используя для этого личный номер. Чаще всего именно
такие телефонные номера используются людьми в качестве банковских. Для
мошенников же такая связь — только на руку.
Как объяснили в
киберполиции, практически 90% номеров телефонов, которые указаны в рекламных
сообщениях, так или иначе связаны с банковскими счетами граждан Украины.
Подробности
выбора жертв правоохранителям раскрыла одна из аферисток, пойманных "на горячем".
По словам женщины, она ориентировалась не только на наличие телефонного номера,
но и на "стоимость" объявления. Как объяснила мошенница, ее логика весьма
проста — если человек собирается расстаться с вещью, которая стоит внушительную
сумму, значит, у него должны быть деньги.
Киберполицейские
не рекомендуют использовать в интернет-продажах или на любых других публичных
ресурсах номера телефонов, которые вы привязали ранее к банковским счетам. Для
этих нужд лучше завести дополнительную карточку, которая сможет обезопасить от
нападок мошенников.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Сети становится популярным способ "развода" людей на деньги, когда мошенники используют для прикрытия имена известных личностей, в том числе телеведущих. Как не попасться на удочку аферистов, читайте в нашем материале.
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вы можете узнать о том, почему даже обычное приглашение в театр сейчас может быть частью мошеннической схемы.
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