Нужен только номер телефона: какой вид мошенничества набирает оборотов в Украине

Мошенничество, связанное с интернетом или телефонными звонками, давно процветает на территории нашего государства. Нечистые на руку люди постоянно придумывают новые схемы, которые позволяют обмануть слишком доверчивых украинцев. Предупреждение о новом виде манипулирования опубликовали в киевском департамента киберполиции Украины, сообщает "УНИАН".



Мошенники могут украсть ваши деньги, зная лишь номер телефона. Фото: Depositphotos

По словам главы Управления противодействия киберпреступления в Киеве Ивана Тимошенко, набирающая оборотов мошенническая схема связана с номерами телефонов украинцев. С помощью лишь такой информации аферисты умудряются проводить банковские операции, открывающие им доступ к чужим финансам.

Особо внимательным, утверждает Тимошенко, следует быть людям, которые регулярно публикуют любые рекламные объявления, используя для этого личный номер. Чаще всего именно такие телефонные номера используются людьми в качестве банковских. Для мошенников же такая связь — только на руку.

Как объяснили в киберполиции, практически 90% номеров телефонов, которые указаны в рекламных сообщениях, так или иначе связаны с банковскими счетами граждан Украины.

Подробности выбора жертв правоохранителям раскрыла одна из аферисток, пойманных "на горячем". По словам женщины, она ориентировалась не только на наличие телефонного номера, но и на "стоимость" объявления. Как объяснила мошенница, ее логика весьма проста — если человек собирается расстаться с вещью, которая стоит внушительную сумму, значит, у него должны быть деньги.

Киберполицейские не рекомендуют использовать в интернет-продажах или на любых других публичных ресурсах номера телефонов, которые вы привязали ранее к банковским счетам. Для этих нужд лучше завести дополнительную карточку, которая сможет обезопасить от нападок мошенников.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети становится популярным способ "развода" людей на деньги, когда мошенники используют для прикрытия имена известных личностей, в том числе телеведущих. Как не попасться на удочку аферистов, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему даже обычное приглашение в театр сейчас может быть частью мошеннической схемы.

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