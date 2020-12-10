Нужен ли Украине локдаун: мнения экспертов

Правительство Украины приняло решение о локдауне (уже известны сроки и условия). Эксперты объяснили, с чем связан выбор дат и насколько эффективными окажутся новые ограничения в сравнении с карантином выходного дня рассказали украинские эксперты.

"Выбор дат локдауна имеет социологические причины"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что локдаун нужно было вводить раньше. И точно не в формате карантина выходного дня или других половинчатых решений, лишь подчеркивающих неэффективность действий власти.

"Даты, которые выбраны для локдауна (с 8 по 24 января), равно как предлагаемые ограничения, имеют в основе не медицинские или эпидемологические показатели, а чисто социологические. Желание угодить различным группам влияния, – уверен эксперт. – В первую очередь представители центральной власти хотели подстроиться под граждан так как социология показала – украинцы поддерживают жесткий карантин, но только после праздников. Также хотели минимизировать последствия экономического плана. Ведь период, на который запланировали локдаун, в силу объективных обстоятельств является "мертвым" для бизнеса".

В итоге подчеркивает Игорь Рейтерович, сам по себе такого вида локдаун не повлияет серьезно на ситуацию с эпидемией. Тем более, что предоставляемая официальными органами статистика в значительной мере манипуляционна. Власть варьирует количество тестирований в удобную для себя сторону.

"Локдаун надо было ввести в конце марта или начал декабря, как сделало значительное количество стран, имеющих схожую с нашей эпидситуацию. Но наша власть пошла путем желания сохранить рейтинги. И минимизировать ответственность, – уверен эксперт. – Я бы вообще действия нашей власти в борьбе с пандемией охарактеризовал как хаос. Стратегии как таковой нет. Есть просто реакция на то, что уже случилось. Реакция, как правило, запоздалая, непродуманная. У нас ведь были неплохие стартовые позиции после первого локдауна. Можно было всё распланировать, подготовиться к ухудшению эпидситуации, которое прогнозировали все эксперты. Но ничего этого сделано не было".

Игорь Рейтерович обращает внимание, что у нас до сих пор нет нормально центра координации по борьбе с эпидемией. Каждый – сам за себя.

"Решения, как правило, принимаются ситуативно. И зачастую они — чисто политические, пиарного плана. В общем, борьбу с эпидемией центральная власть провалила. И то что, у нас нет катастрофической ситуации – точно не ее заслуга. Можно говорить о героизме медиков, об относительной ответственности некоторых украинцев, о неплохих действиях местных властей. Но точно не об эффективности центральной власти в борьбе к этим кризисом", – резюмирует эксперт.

“Карантин не может быть удобен”

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что локдаун вводится, когда идет пик заболевания. Причем вводится быстро и жестко. По крайней мере, так делают в других странах. Но у Украины – свой подход.

"Локдаун – это некий стоп-кран. Он не предусматривает какого-то мягкого торможения, удобства пассажиров. Он спасает от крушения, – подчеркивает аналитик. – В наших реалиях анонсируемый за месяц локдаун выглядит как попытка всем угодить, всем понравиться. Учесть все пожелания. Но не как эффективное средство для предотвращения роста заболеваемости".

Александра Решмедилова напоминает, что с правовой точки зрения были вопросы и к весеннему локдауну (ряд его ограничений признан неконституционным), и к карантину выходного дня (в КСУ уже подано соответствующее представление). Потому, возможно, власть перестраховывается. Не хочет она и новой волны возмущений от представителей бизнеса. Но ведь карантин не может быть удобен. Он должен быть необходим – или нет.

"Если нужны ограничительные меры, чтобы остановить волну заболеваемости, следует такие меры и вводить. Вплоть до Чрезвычайного положения. С резкими ограничениями. А попытка отрезать отовсюду по чуть-чуть – ни о чём, — уверена эксперт. – Понятно, что с 8 января социальные контакты традиционно снижены, бизнес-активность — снижена, финансовые возможности – снижены (сейчас особенно). Но если всё работает в декабре – ни о каком снижении заболеваемости речь не будет идти. Тогда для чего вводить локдаун именно в таком виде и в те даты, что названы? С какой целью? Потому что всё равно вводить его надо? Потому что все вводят локдаун – и мы решили? Думаю, дело в управленческом кризисе. Который продолжает плодить проблемы".

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр рассказал, что введение тотального весеннего карантина было правильным решением украинского правительства. По словам главы Кабмина, весной вирус, вызвавший пандемию во всем мире, не был досконально изучен, а следовательно, никто не знал ни о его заразности, не было выработано протоколов лечения осложнений, вызванных COVID-19. Шмыгаль настаивает на том, что введя локдаун, страна спасла тысячи жизней граждан ценой экономики.

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