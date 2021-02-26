Нуждается ли Украина в легализации оружия — мнение эксперта

Украинским депутатам предлагают на рассмотрение законопроект, который позволит гражданам легально покупать коротквоствольное оружие для личного пользования и хранения. Аргументов "за" и "против" такого решения немало, и приводятся они не только в разговорах "на кухне", но и в высших провластных кругах. О словесных баталиях, ведущихся в украинском парламенте, подробно рассказала в колонке на портале "Комментарии" народный депутат Виктория Гриб.

В Украине хотят легализировать короткоствольное оружие. Фото из открытых источников

По словам политика, пока голосов для принятия соответствующего документов не накопилось, хотя профильный комитет его и поддержал. Зато между политиками идут о необходимости подобного решения.



Как утверждает нардеп, противники легализации "короткостволок" аргументируют свою позицию несколькими фактами.



Во-первых, зависимость уровня преступности от соцблагополуччя людей и экономического развития страны, а не от количества оружия у людей. К тому же, представители этой мысли отмечают, что владеть оружием — не значит уметь ею пользоваться.



"Законопроект, который сейчас лежит в парламенте, обязывает владельцев оружия пройти необходимые курсы. Но поскольку в этой стране любая справка и диплом продаются, нет гарантии, что заветную "бумажку" просто не купят где-нибудь в условном переходе", — добавляет нардеп.

Также противники документа уверены, что длинноствольное, нарезное, гладкоствольное, а также короткоствольное травматическое оружие, которые находятся в легальном обороте, могут полностью защитить людей от посягательства на их дом. Мол, таким образом от принятия документа про обычную "короткостволку" выигрывают "только продавцы оружия".



"Рынок емкостью в 10 миллионов единиц оружия по стоимости одной единицы в тысячу долларов создает профит в виде 10 миллиардов долларов", — говорит г-жа Гриб.

Те же нардепы, которые склоняются к легализации, убеждены, что вероятность наличия легального оружия у рядовых граждан может снизить уровень преступности. Политики предполагают, что грабители станут больше бояться получить "вооруженный ответ".



"При этом важно учитывать, что законопроект легализует не применение оружия, а только его хранение. То есть, ты можешь иметь пистолет в доме, но не можешь разгуливать с ним по улице и уж тем более стрелять", — подчеркивает Виктория Гриб.

При этом сторонники принятия закона говорят, что оружие смогут приобрести только дееспособные украинцы с отсутствующими непогашенной судимостью и медицинскими противопоказаниями. Хотя, как опять же, отмечает нардеп, в Украине, к сожалению, нет больших проблем с приобретением "липовых" документов.



"Но самая главная проблема, на мой взгляд, это запредельный уровень нетерпимости, агрессии и ненависти у общества", — резюмирует политик.

Напомним, ранее "Комментарии" подробно выясняли совместно с экспертами, какие риски несет за собой легализация оружия в Украине для населения.

Также на портале можно узнать, зачем в Украине создают единую базу оружия "Арсенал" и чем она столь важна.



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