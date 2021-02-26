Нуждается ли Украина в легализации оружия — мнение эксперта

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Вечканова Елена
Украинским депутатам предлагают на рассмотрение законопроект, который позволит гражданам легально покупать коротквоствольное оружие для личного пользования и хранения. Аргументов "за" и "против" такого решения немало, и приводятся они не только в разговорах "на кухне", но и в высших провластных кругах. О словесных баталиях, ведущихся в украинском парламенте, подробно рассказала в колонке на портале "Комментарии" народный депутат Виктория Гриб.
В Украине хотят легализировать короткоствольное оружие. Фото из открытых источников
По словам политика, пока голосов для принятия соответствующего документов не накопилось, хотя профильный комитет его и поддержал. Зато между политиками идут о необходимости подобного решения.
Как утверждает нардеп, противники легализации "короткостволок" аргументируют свою позицию несколькими фактами.
Во-первых, зависимость уровня преступности от соцблагополуччя людей и экономического развития страны, а не от количества оружия у людей. К тому же, представители этой мысли отмечают, что владеть оружием — не значит уметь ею пользоваться.
Также противники документа уверены, что длинноствольное, нарезное, гладкоствольное, а также короткоствольное травматическое оружие, которые находятся в легальном обороте, могут полностью защитить людей от посягательства на их дом. Мол, таким образом от принятия документа про обычную "короткостволку" выигрывают "только продавцы оружия".
Те же нардепы, которые склоняются к легализации, убеждены, что вероятность наличия легального оружия у рядовых граждан может снизить уровень преступности. Политики предполагают, что грабители станут больше бояться получить "вооруженный ответ".
При этом сторонники принятия закона говорят, что оружие смогут приобрести только дееспособные украинцы с отсутствующими непогашенной судимостью и медицинскими противопоказаниями. Хотя, как опять же, отмечает нардеп, в Украине, к сожалению, нет больших проблем с приобретением "липовых" документов.
Напомним, ранее "Комментарии" подробно выясняли совместно с экспертами, какие риски несет за собой легализация оружия в Украине для населения.
Также на портале можно узнать, зачем в Украине создают единую базу оружия "Арсенал" и чем она столь важна.
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