Новый температурный рекорд второй день подряд: жара не отступает

22 июля 2024 года вошел в историю как самый жаркий день за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха достигла отметки 17,15 ° C, превзойдя предыдущий рекорд, установленный только днем ранее. Это уже второй день подряд с рекордно высокой температурой, что вызывает серьезную тревогу у мирового сообщества. Об этом сообщает Reuters.

Второй день подряд жара на планете бьет рекорды

Азия:

В Японии, Индонезии и Китае температура достигает опасных отметок, заставляя миллионы людей искать спасение от жары. В некоторых регионах Китая температура превышает 40°C, что приводит к перебоям с электроснабжением и увеличению количества тепловых ударов.

Ближний Восток:

Страны Персидского залива страдают от экстремальной жары, где индекс жары, учитывающий влажность воздуха, превышает 60°C. Это создает опасные условия для жизни и работы, особенно для людей, работающих на открытом воздухе.

Европа:

Южные регионы Европы, включая Испанию, Италию и Грецию, страдают от аномально высоких температур, превышающих 45°C. Это приводит к лесным пожарам, засухам и проблемам со здоровьем населения.

Большие города:

Мегаполисы по всему миру превращаются в "тепловые острова", где температура значительно выше, чем в окрестных районах. Согласно последним данным, количество дней с жарой более 35°C в 20 крупнейших столицах мира выросло на 52% за последние три десятилетия. Это создает серьезные проблемы для инфраструктуры, здоровья людей и экономики городов.

Ученые предупреждают, что рекордная жара является прямым следствием изменения климата, вызванного деятельностью человека. Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере, что приводит к глобальному потеплению и экстремальным погодным явлениям.