Новый температурный рекорд второй день подряд: жара не отступает

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Черновалова Кристина
22 июля 2024 года вошел в историю как самый жаркий день за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха достигла отметки 17,15 ° C, превзойдя предыдущий рекорд, установленный только днем ранее. Это уже второй день подряд с рекордно высокой температурой, что вызывает серьезную тревогу у мирового сообщества. Об этом сообщает Reuters.
Второй день подряд жара на планете бьет рекорды
В Японии, Индонезии и Китае температура достигает опасных отметок, заставляя миллионы людей искать спасение от жары. В некоторых регионах Китая температура превышает 40°C, что приводит к перебоям с электроснабжением и увеличению количества тепловых ударов.
Страны Персидского залива страдают от экстремальной жары, где индекс жары, учитывающий влажность воздуха, превышает 60°C. Это создает опасные условия для жизни и работы, особенно для людей, работающих на открытом воздухе.
Южные регионы Европы, включая Испанию, Италию и Грецию, страдают от аномально высоких температур, превышающих 45°C. Это приводит к лесным пожарам, засухам и проблемам со здоровьем населения.
Мегаполисы по всему миру превращаются в "тепловые острова", где температура значительно выше, чем в окрестных районах. Согласно последним данным, количество дней с жарой более 35°C в 20 крупнейших столицах мира выросло на 52% за последние три десятилетия. Это создает серьезные проблемы для инфраструктуры, здоровья людей и экономики городов.
Ученые предупреждают, что рекордная жара является прямым следствием изменения климата, вызванного деятельностью человека. Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере, что приводит к глобальному потеплению и экстремальным погодным явлениям.
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тьфу
сегодня, 13:40
сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ зеленський-ПІДОРАС!!!!!!!!!!!!
тьфу
сегодня, 13:40
Трампісько Пішов НАХУЙ!!!