Новый штамм какой болезни обнаружили в Китае

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает euronews.

Епидемия в Китае - фото: Reuters

По данным журналистов, вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.

Отмечается, что мужчина был в стабильном состоянии и готовился к выписке из больницы. При этом у людей из его окружения вирус не обнаружили.

H10N3 менее опасный штамм вируса у домашней птицы. По словам ученых, риски его распространения в больших масштабах были очень низкими. Сейчас специалисты собираются проанализировать генетические данные вируса, чтобы определить, похож ли он на старые вирусы или это очередная мутация.



Напомним, в 2020 году стало известно, что в Великобритании умертвили больше 10 тысяч птиц из-за птичьего гриппа . Более детальную информацию ищите в нашем материале.

Также в начале 2020 года в Украине была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В Немировском районе Винницкой области на двух предприятиях умертвили почти 109 000 голов птицы. По данным Reuters, вирус в Украине относился к серотипу H5. Во время вспышки "птичьего гриппа" H5N1 в 1997-м смертность в мире составила 52,8%: 861 человек заразились, 455 умерли.

Добавим, птичий грипп способен длительное время сохраняться в фекалиях и тушках птицы, особенно при низкой температуре: при 4 °С несколько недель, а при -60 °С сохраняет активность в течение нескольких лет.

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