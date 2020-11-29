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Главная Новости Общество медицина Птичий грипп в Украине: статистика заражения и смертность
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Птичий грипп в Украине: статистика заражения и смертность

По всей Европе фиксируют вспышки птичьего гриппа: какова вероятность заразиться?

сегодня, 16:54
Автор:

Татьяна Лозовенко

H5N1 — тип вируса гриппа, который вызывает тяжелое респираторное заболевание у птиц. Особи умирают через 1-2 дня после заражения. Вирус редко поражает людей, но может привести к гибели. 

Птичий грипп в Украине: статистика заражения и смертность

Птичий грипп: голуби

Вспышки птичьего гриппа произошли в Азии, Африке, Северной Америке и некоторых частях Европы. Большинство людей, у которых развились симптомы птичьего гриппа, имели тесный контакт с больными птицами. В некоторых случаях птичий грипп передавался от одного человека к другому. С 2015 года зарегистрированы только единичные случаи заболевания людей, но сейчас в Европе фиксируют увеличения количества зараженных. Исследователи работают над вакцинами, которые помогут защитить людей от птичьего гриппа. 

Недавно стало известно, что в Великобритании умертвили больше 10 тысяч птиц из-за птичьего гриппа.

Грипп птицы способен длительное время сохраняться в фекалиях и тушках птицы, особенно при низкой температуре: при 4 ° С несколько недель, а при -60 ° С сохраняет активность в течение нескольких лет. 

В начале 2020 года в Украине была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В Немировском районе Винницкой области на двух предприятиях умертвили почти 109 000 голов птицы. По данным Reuters, вирус в Украине относился к серотипу H5.  Во время вспышки "птичьего гриппа" H5N1 в 1997-м смертность в мире составила 52,8%: 861 человек заразились, 455 умерли.  

Ветеринары советуют тем, кто разводит домашнюю птицу, быть очень внимательными. Какую бы птицу вы ни покупали, необходимо спрашивать, откуда она привезена, и требовать сопутствующие документы. Чтобы не быть обманутыми, можно записать номер машины продавца, его имя, фамилию и номер телефона.  





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