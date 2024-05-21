Новый рекорд: женщина создала самый широкий парик в мире



















Гелен Уильямс из Нигерии создала парик, а изготовила изделие, превосходящее размерами даже компактный автомобиль Mini Cooper. Ширина 3,65 метра, этот парик, спускающийся к полу, стал самым широким в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Широкий парик в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Процесс создания этого уникального шедевра занял у Гелен больше месяца. Она начала работать над ним в феврале и завершила уже в марте, используя более 800 пучков каштановых волос, на материалы для которых было израсходовано более 4 миллионов найр (эквивалентно 2719 долларов).





Эта 31-летняя мастерица уже известна в мире моды благодаря своим предыдущим рекордам, в частности, установке рекорда за количество причесок в парике за 30 секунд (90 причесок). По ее словам, сложные вызовы не только делают ее лучше в профессиональном плане, но и позволяют личностно расти и учиться чему-то новому.





Парик был сделан преимущественно вручную, с использованием швейной машинки только для добавления некоторых деталей. Все было сшито на каркасе с использованием иглы и нити, а также украшено более 1000 страз. Проект был такого масштаба, что его планирование и выполнение забрали месяцы, а вдохновением для Гелен послужила актриса Дрю Бэрримор, ранее участвовавшая в создании широкого парика.





Завершив работу, Гелен испытывала физический дискомфорт из-за большого веса парика, но удовольствие от завершения проекта преобладало все трудности. Теперь она планирует хранить парик в своем офисе как экспонат, чтобы его дети и правнуки могли видеть эту часть истории.

"Я хочу, чтобы мои дети и правнуки выросли и увидели самый широкий парик. Он теперь является частью истории".



Напомним, что уроженка Украины, которая сейчас живет в Словакии, стала рекордсменкой за самые длинные волосы среди живых женщин , его длина составляет впечатляющие 257,33 см. Интересно, что ее волосы превышают ее собственный рост (165 см) почти на метр и длиннее даже за рост высочайшего человека на планете, Султана Кессена, чей рост 251 см.



