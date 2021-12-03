Новый налог на землю: сколько украинцы будут платить

В нашей стране парламент проголосовал за новый "ресурсный" законопроект, предусматривающий земельный налог для владельцев земельных паев. Минимальная ставка налога составит 1500 гривен за гектар. Об этом сообщает медиа Finance.ua. По информации издания, минимальный налог будут платить даже те крестьяне, которые выращивают агропродукцию для того, чтобы прокормить собственную семью.

Налог на землю в Украине (фото из открытых источников)

В "ресурсном" законопроекте предусмотрено, что владелец земельного пая будет уплачивать минимальную ставку налога, которая составит 1500 гривен с каждого гектара.

Налоговые начисления нужно будет платить и за участки земли, находящиеся на территории города. Среди новаций законопроекта есть и то, что собственники земельных участков, которые составляют всего 0,5 га, также будут платить фиксированную ставку минимального земельного налога. При том, что они выращивают здесь продукты только для собственного с родственниками потребления.

Владельцы пашни, предусмотренной для обработки и расположенной по территории населенного пункта, будут платить суммы, которые будут рассчитываться от минимальной ставки в размере 1500 гривен за каждый гектар земли.

Крестьяне, являющиеся владельцами пашни для сельскохозяйственной обработки, будут по умолчанию платить в бюджет минимальное налоговое обязательство на земельный участок. Это предусмотренная сумма налогов, которая составит почти 5% стоимости пашни в год.

Также в новом законопроекте предусмотрен новый налог в размере 18% на полученные доходы от реализации собственной аграрной продукции, по размеру превышающий 12 ставок минимальной зарплаты. В новом году эта сумма составит 78 тысяч гривен.

Среди других новаций нового законопроекта – изменение минимальной площади фермерского хозяйства. Теперь на упрощенной системе налогообложения будут находиться только собственники земель, которые имеют в своем пользовании до 0,5 гектара.

Напомним, что "Комментарии" информировали о налоге на машины .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!