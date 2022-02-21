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Новый миропорядок: Байден и Путин согласились провести встречу

На саммите речь пойдет о прекращении огня на востоке Украины и сдерживание РФ от вторжения

сегодня, 08:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин пришли к согласию принять участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе". Во время встречи ключевой темой должно стать обсуждение прекращения огня на украинском Донбассе и сдерживание Кремля от вторжения. Как передает издание "Комментарии", данную информацию подтвердили сразу в Белом Доме, а также Елисейском дворце. 

Новый миропорядок: Байден и Путин согласились провести встречу

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о проведении такого саммита, уточнив, что он может не состояться, если России отбросит дипломатию и все же вторгнется в Украину.

Эммануэль Макрон выступил инициатором личной встречи Байдена и Путина, где будут обсуждены ключевые моменты безопасности в Европе. Если эта встреча пройдет успешно, тогда можно говорить о других встречах, которые можно будет провести в более расширенном формате с другими мировыми лидерами, которые заинтересованы в безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Начать заниматься подготовкой саммита должны 24 февраля Госсекретарь США Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров. У них должна состояться встреча.

США, со своей стороны, сообщили, что Джо Байден действительно дал согласие на встречу с Владимиром Путиным. Белый Дом подчеркивает, что Штаты, как и ранее остаются сторонниками дипломатических механизмов урегулирования всех спорных моментов. При этом Вашингтон также предупреждает, что встречи может не произойти, если Путин вторгнется в Украину ближайшими днями, ведь те маневры российских войск, которые разведка наблюдает у украинских границ, могут свидетельствовать о том, что Путин выбирает войну.

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Источник: https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2022/02/20/spoke-with-the-president-biden-and-the-president-poutine
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